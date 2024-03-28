Хоккеисты «Бреста» одержали волевую победу над «Шахтёром»

Во втором поединке полуфинальной серии Кубка Президента хоккеисты «Бреста» одержали волевую победу над «Шахтером» и сравняли счет в серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды обменялись заброшенными шайбами в первых двух периодах – на шестой минуте у «горняков» отличился Сергеев, на старте второй 20-минутке счет сравнял Сергей Малявко. В третьем периоде обошлось без заброшенных шайб. Исход поединка решился на пятой минуте овертайма, Жигалов принес викторию брестчанам – 2:1.

Счет в серии стал равным – 1:1. Шесть из девяти игр брестчан в нынешнем плей-офф завершались в дополнительное время. 29 и 31 марта очередные матчи серии пройдут в городе над Бугом.