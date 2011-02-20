ХК «Юность» потерпел неожиданно поражение и рискует потерять первое место в чемпионате Беларуси

Результаты среды возродили надежды поклонников гродненского «Немана» на первое место по итогам регулярного первенства. Победа в Киеве приблизила подопечных Леонида Кравченко на расстояние шести очков от «Юности».

Если же «Неман так и останется вторым, то в четвертьфинале ему играть с «Соколом». А киевляне, несмотря на все проблемы, соперник непростой.

В среду хозяева вели в счете по итогам двух периодов. Вадим Шахрайчук и Дмитрий Цыруль ответили на шайбу Александра Палошина. Но в третьем периоде Максим Осипов реализовал большинство, и немногочисленная аудитория стала свидетелем серии буллитов.

Единственный промах Цыруля решил дело. Все тот же Осипов поставил точку.

«Юность», тем временем, оступилась в Лиепае. Удачно сыграв в большинстве, в заключительной трети «Металургс» нанес чемпионам неожиданное поражение.

«Гомель» оступился в областном дерби, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отметим дубль Никиты Осипова.

«Шахтер» поиздевался над «Шинником». По две шайбы забросили Павел Развадовский и Алексей Страх.

«Брест», сотрясаемый очередным скандалом с финансовой подоплекой, уступил «Витебску». Дважды забросил Андрей Прокопчик.

«Химик» продолжил свою почти безнадежную погоню за брестчанами. Матч украсил дубль Алексея Пильнова.

В турнирной таблице «Металургс» почти нагнал «Гомель». «Юности» надо постараться, чтобы удержать лидирующие позиции, а «Бресту» – восьмую строчку.