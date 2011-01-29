ХК «Юность» после домашней серии вернулась на пятое место в Северо-Западном дивизионе МХЛ

Две победы, над «Белыми медведями» и «Газовиком», вернули подопечных Игоря Кривошлыка в число реальных претендентов на попадание в плей-офф, хотя теперь она проигрывать, по сути, права не имеет.

Вячеслав Андрющенко, ХК «Юность»:

Шансы последние. Вроде, предыдущую игру выступали хорошо. Не так много игр, когда, грубо говоря, доигрываем. Надо выигрывать, попадать в плей-офф. У нас есть шансы.

Стараемся, работаем, анализируем, смотрим видео. Думаю, что все будет хорошо.

В матче с «Газовиком» долгое время держалась ничья 1:1. У минчан отличился Вячеслав Андрющенко, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение». Пока, наконец, Артур Абметко не решил исход встречи. До вероятного овертайма оставалось всего три с хвостиком минуты. Кстати, творцы победы над тюменцами стали самыми результативными в составе «Юности» в этой домашней встрече. Оба забросили по две шайбы в четырех поединках.

Вячеслав Андрющенко, ХК «Юность»:

Отец не ругает.

Но когда года два назад приносил макет домой, он мне все объяснял. Сейчас уже, слава Богу, нет такого.

Далее подопечных Игоря Кривошлыка ждет семь матчей в гостях. Впрочем, на чужом льду играть иногда лучше.

Вячеслав Андрющенко, ХК «Юность»:

Единственное могу сказать, что в тех городах, где проходит КХЛ (Уфа, Казань, Нижнекамск), лед очень хорошего качества. Там немного по-другому играется.

Сейчас «Юность», имея игру в запасе, находится в 14 баллах от путевки в нокаут-раунд.