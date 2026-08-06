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ХК «Юность» одержала первую победу в Кубке Салея

06 августа 2026 11:52
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Хоккейная «Юность» одержала первую победу в Кубке Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В поединке против «Лиды» команды долгое время оставались без заброшенных шайб. В середине матча свой момент реализовали хозяева: 18‑летний Анатолий Суворов точно замкнул передачу на пятаке и вывел дружину вперед. Так, с минимальной победой столичников и завершился матч. В параллельных встречах гродненский «Неман» продолжает уверенно лидировать в группе и одержал вторую победу на турнире – на этот раз над «Авиатором» – 4:0, а солигорский «Шахтер» разобрался с «Динамо» из Молодечно – 5:1. Следующие матчи группового этапа намечены на воскресенье, 9 августа.

# Хоккей

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