ХК «Юность» – обладатель Кубка Президента по хоккею сезона 2010/2011

Мы уже знаем, как Михаил Захаров умеет настраивать свою команду в нужные моменты. В этом смысле равных наставнику «Юности» в нашей стране нет.

Критика явно пришлась его подопечным впору. Первого апреля шансы на победу у «Немана» были, но не так много, как на «Минск-Арене». К тому же, кураж поймал вратарь Мика Окса, отразивший 27 бросков оппонентов и записавший в свой актив заслуженный «сухарь».

Помогла минчанам и сверхбыстрая шайба Степанова уже на 40-й секунде. Потом ими было реализовано большинство усилиями Олега Шафаренко. А точку в заключительной трети поставил Ярослав Чуприс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Говорят, к победам невозможно привыкнуть, но вот «Юности» как-то удалось. Для подтверждения КХЛовских амбиций подопечные Михаила Захарова в этом сезоне сделали максимум: Кубок страны, Континентальный Кубок, золото регулярного первенства. А еще и Кубок Президента.