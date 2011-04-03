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ХК «Юность» – обладатель Кубка Президента по хоккею сезона 2010/2011

03 апреля 2011 12:00
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Мы уже знаем, как Михаил Захаров умеет настраивать свою команду в нужные моменты. В этом смысле равных наставнику «Юности» в нашей стране нет.

Критика явно пришлась его подопечным впору. Первого апреля шансы на победу у «Немана» были, но не так много, как на «Минск-Арене». К тому же, кураж поймал вратарь Мика Окса, отразивший 27 бросков оппонентов и записавший в свой актив заслуженный «сухарь».

Помогла минчанам и сверхбыстрая шайба Степанова уже на 40-й секунде. Потом ими было реализовано большинство усилиями Олега Шафаренко. А точку в заключительной трети поставил Ярослав Чуприс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Говорят, к победам невозможно привыкнуть, но вот «Юности» как-то удалось. Для подтверждения КХЛовских амбиций подопечные Михаила Захарова в этом сезоне сделали максимум: Кубок страны, Континентальный Кубок, золото регулярного первенства. А еще и Кубок Президента.

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