ХК «Юность» (Минск) завоевала Континентальный кубок. Теперь команда – в списке сильнейших дружин Европы

После первой победы над «Сондерийске» к горлу подкатил холодный ком, а в глубине души зашевелились сомнения. А что, если как в Гренобле? Что, если «Ред булл» снова перебежит белорусам дорожку. Уж очень скромной была «Юность» на льду «Минск-Арены» в первом матче. Да и во втором тоже.

Вроде бы, все в порядке. Две победы в кармане. Но вот впечатление чуть смазано. В то время как команда Пьера Паже предстала коллективом едва ли не без слабых мест.

Однако вернемся к «Руану». Если австрийцам французы уступили без вопросов, то с «Юностью» сражались до конца. Что понятно, ведь это был их последний шанс. У минчан же получалось далеко не все. И первое звено Боровкова, и третье Китарова предстали бледными тенями самих себя образца ОЧБ, где они играючи разрывают любую оборону.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

А вы посмотрите уровень чемпионата Беларуси и уровень этого турнира.

Самой большой проблемой для минчан в тот вечер стала игра в большинстве. Пять раз иметь преимущество в двух игроков и не забить ни разу – это еще надо ухитриться. Впрочем, постоянные удаления «Руана» сыграли, в конце концов, «Юности» на руку.

Рудольф Ганье, главный тренер ХК «Руан»:

Заработали слишком много удалений. Иногда теряли концентрацию, допускали нелепые ошибки. Однако соперник дал нам шанс, не очень эффективно действуя в большинстве.

Сражались на равных на протяжении 50 минут, но затем пропустили два глупых гола.

Фабрис Лянри, ХК «Руан»:

Матч и так получился тяжелым, а тут еще эти удаления. Мы просто устали играть в меньшинстве. Отсюда и результат.

Я крайне разочарован, ведь ехали в Минск за победой.

Свою победу «Юность» вырвала буквально на ленточке, в последние 10 минут матча, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ключевыми стали шайбы Артема Сенкевича (он забросил еще во второй трети) и Александра Рединского. Лишь затем лидеры, в лице Олега Тимченко, отлакировали успех – 4:2.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Не важно, кто забьет. Есть команда. Пускай Заделенов три гола забьет – это будет здорово. А Боровков – ни одной. Главное – выиграть.

Играет сейчас не «Юность», а Беларусь против Австрии.

Финал суперфинала получился настоящим. Таким и бывают решающие матчи. С интригой, с подъемами и спадами, с борьбой вплоть до жестокости, и с эмоциями, которые иногда зашкаливают и мешают верно оценить реальность. В частности, по судейству мнения после матча разошлись кардинально.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

В том году мы много удалялись. Обратите внимание, как «Юность» (Минск) стала играть сейчас. Мы очень много смотрели кассет. У нас есть подборки с удалениями. Я вам открою секрет, что последние две-три игры, мы просили об этом Федерацию хоккея, чтобы нас все время удаляли. Я думаю, что эти моменты и сыграли. Все-таки, сегодня правила одни. И нашим судьям надо судить по этим правилам.

А вот австрийская сторона иначе оценила деятельность людей в черном, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пьер Паже, главный тренер ХК «Ред Булл»:

Мы говорили об этом с людьми из ИИХФ, с супер-вайзером турнира еще до матча. Мы предполагали, что так может случиться. И так случилась.

Разница между прошлым суперфиналом и нынешним не в том, как сыграла «Юность» (она и год назад была хороша), а в том, какие решения принимали судьи.

Райнхард Дивис, ХК «Ред Булл»:

Я считаю, что решили исход поединка удаления. Русский рефери слишком часто видел в наших действиях нарушения. Нельзя выиграть турнир из бокса для оштрафованных. Тем боле, что «Юность» сыграла на самом деле отлично.

Где правда? Как всегда – посередине. Не будем скрупулезно анализировать решения арбитров Лаарксанена и Раводина. Пусть ими разбираются в ИИХФ. Отметим только то, что не они решили исход матча. Мы наблюдали тренерскую победу Захарова над Паже. «Юность» наступила на горло собственной песни и сыграла в осторожный хоккей, забетонировав подступы к собственным воротам и огрызаясь острой контратакой.

В матчах с «Сендерюске» и «Руаном» это работало не очень хорошо, зато против «Ред Булла», который умеет и любит контролировать шайбу, тактика «Юности» оказалась единственно верной.

Олег Тимченко, ХК «Юность»:

Оценка одна – если есть результат, значит все прошло отлично. Я думаю, что для республики это событие – самый лучший подарок.

Минчане начали с места в карьер. Третья минута – Александр Боровков – 1:0, девятая – Андрей Степанов – 2:0. Сразу вспомнился Гренобль, где все начиналось примерно также, но закончилось иначе.

Максим Слыш, ХК «Юность»:

Может быть, вспоминали, когда забили третью шайбу. Жалко, что пропустили. А так было бы совсем спокойно.

Сегодня у нашего генерального директора Сергея Александровича День рождения. Мы не могли его подвести. Сегодня самое главное – победа.

Самые сложные минуты минчане, вероятно, пережили во втором периоде, когда «Ред Буллу» удалось захватить инициативу. И хотя шайба Андрея Башко создала «Юности» запас (3:1), рубиться приходилось в каждом эпизоде. А Сергею Ерковичу а Андрею Кареву даже пришлось положить здоровье на алтарь будущей победы. Оба матч доиграть не смогли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Карев, ХК «Юность»:

Конечно, эмоции. Это все заживет. А победа бывает только раз или два в жизни. Все для команды. Все заживет, а победа останется.

Возможно, только когда забил Александр Китаров и счет стал 4:1, победа начала ощущаться в полной мере. Впрочем, впереди был третий период, два гола австрийцев и нервная концовка.

Андрей Башко, ХК «Юность»:

Четвертая шайба, наверное, дала нам дополнительную уверенность. Тем боле она оказалась победной.

Четыре года назад Континентальный кубок в руках капитана «Юности» Сергея Ерковича казался настоящим чудом. Теперь эмоции были немного другими. Просто многое с тех пор изменилось. Мы теперь, на самом деле, среди сильнейших в Европе. И пока обратное никто не доказал.

ХК «Юность» с 14 по 16 января в Минске попытается повторить свой триумф 2007 года – выиграть суперфинал Континентального кубка