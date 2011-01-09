ХК «Юность» (Минск) идет к своему очередному чемпионскому званию. Конкурентов не осталось

Вне конкуренции во внутреннем первенстве – минская «Юность». Ее отрыв от «Немана» составляет 12 очков. И, судя по последним матчам, отыграть его гродненцам будет чрезвычайно сложно.

Накануне Нового года в гости к чемпионам приехал «Гомель». Команду эту в последнее время раздирают внутренние противоречия. Вот и на матче в Минске гомельские болельщики вывесили оскорбительный для Андрея Скабелки баннер, который наставник предпочел не заметить.

Андрей Скабелка, главный тренер ХК «Гомель»:

У меня не было конфликта. У болельщиков спросите об этом. Мне с ними нет нужды конфликтовать. Они поддерживают команду, болеют.

Надеемся, к плей-офф главком «Гомеля» разберется с оппозицией и в команде, и на трибунах. И стабилизирует ситуацию. Ведь его работу оценит именно нокаут-раунд.

Пока же игру гомельчан ровной не назовешь. В матче с «Юностью» они проснулись только в третьем периоде, когда, как водится, было уже поздно. 6:2 – в итоге. По две шайбы у победителей забросили Александр Матерухин и Андрей Степанов, чья связка с Максимом Слышом, видимо, самая грозная сила в нынешнем чемпионате.

Андрей Степанов, ХК «Юность» (Минск):

Поставили в тройку. Я очень рад. У нас хорошая связка с Максимом. Результат налицо.

Постоянно работает над разными компонентами: большинство, меньшинство, выход из зоны. Идем к Континентальному кубку как обычно. На каждой тренировке все выполняем, в каждой игре стараемся выполнять то, что требует тренер.

Вспомним два предновогодних тура. Из матчей 27 декабря отметить стоит неудачу «Сокола» в Лиепае и поражение «Бреста» в Витебске. Остальные встречи завершились более–менее предсказуемо.

29 декабря в знаковом поединке «Металлург» обыграл горняков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Героем матча стал Сергей Хомко, к заброшенной шайбе добавивший голевую передачу. Также обратим внимание на очередную победу «Могилева» в областном дерби. Из четырех встреч с соседями «Шинник» выиграл лишь одну.

После праздников «Юность» поиграла в кошки-мышки с «Витебском». Гости на фоне чемпионов смотрелись не просто бледно, а совершенно беспомощно – 9:3. Андрей Степанов сделал дубль в третьем поединке подряд. Дважды забил и его напарник Максим Слыш. Как-то незаметно вписал в это голевое пиршество свой дубль и витеблянин Игорь Ворошилов.

Определенным событием, не слишком увлекательного в силу предопределенности результата матча, стала первая в сезоне шайба Ярослава Чуприса. В 25 поединках за минское «Динамо» нападающий отличиться так и не смог. А вот в составе «Юности» ему хватило всего пяти встреч, чтобы познать, наконец, голевой успех.

К слову, минчане продолжают укреплять ряды. Очередными новичками стали Андрей Башко из «Шахтера» и Иван Усенко из «Гомеля». Они призваны помочь команде на Континентальном кубке. А вот их дальнейшая судьба пока неизвестна.

Иван Усенко, ХК «Юность»:

Захотят меня оставить в команде или нет, это будет решать руководство. Мое дело играть. В какой команде у меня контракт, там я и буду выходить на лед.

Четвертого января обратило на себя внимание поражение «Шахтера» в Киеве. Горняки не слишком удачно играют с непосредственными конкурентами. Вот и сейчас, перебросав «Сокол» в третьем периоде, подопечные Андрея Гусова пропустили шайбу от Романа Сальникова. Она и решила исход противостояния.

«Юность» же побеждает вновь и вновь. «Химик» лишь попытался оказать сопротивление. Дмитрий Рудак и Владимир Поздняков в большинстве в первом периоде еще поддерживали интригу, но начисто проваленный второй период перечеркнул надежды гостей. Опять разгром – 8:2.

Большой проблемой для «Химика» стали удаления. Минчане 10 раз имели численный перевес и четырежды его реализовали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кроме того новополочане досрочно лишились своего защитника Валентина Эберта, который попытался оспорить решение арбитра Александра Запольского. Впрочем, глобальных претензий к рефери нет.

Андрей Парфенов, главный тренер ХК «Химик-СКА»:

Из восьми шайб четыре мы пропустили в меньшинстве. Судья пытался судить по европейским правилам. Они больше подходят для игроков атаки и для быстрых команд. Мы, к сожалению, этим не отличаемся, и поэтому это доставляло нам большие проблемы в обороне.

Героем мачта у победителей стал защитник Алексей Баранов, отличившийся дважды. Вновь забил и Ярослав Чуприс.

Неожиданно шестого января завершилась встреча в Гродно. Дубль Алексея Ярошова, а также точные броски Василия Полонисского и Кирилла Брикуна принесли победу сталеварам. Важную победу одержал и «Гомель», оставивший не удел «Шахтер». Это третье кряду поражение горняков. Отмечаем у победителя автора дубля Романа Магдеева.

Теперь «Гомель» реально претендует на четвертое место, которое, между прочим, дает преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Так что «Шахтеру» следует призадуматься. Тем более и «Сокол», имея две игры в запасе, может горняков настичь.

Еще одна интрига – борьба за восьмое место «Бреста» и «Химика». А вот три последние команды решают, видимо, уже чисто локальные задачи.