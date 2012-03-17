ХК «Юниор» в третий раз в истории выиграл золото Высшей лиги чемпионата Беларуси

Если в прошлом сезоне в финале кипела настоящая битва («Юниору» противостоял равный соперник – «Динамо-Шинник»), то теперь очевидно: с минскими МХЛовцами могилевчанам тягаться рано.

Юрий Чух, главный тренер ХК «Могилев-2»:

Первый раз ребята играют с ними, но не получилось. Вторая игра уже легче. Я думаю, что третья игра будет уже за нами.

Впрочем, уже сам выход в финал вкупе с победой над лидером регулярного сезона, жлобинским «Металлургом-2», для фарм-клуба «Могилева» – прыжок выше головы. Последний раз хоккеисты с берегов Днепра так высоко забирались в сезоне 2004-2005. Но уже после минских матчей стало ясно: повторить успех семилетней давности подопечным Юрия Чуха будет крайне сложно.

Юрий Чух, главный тренер ХК «Могилев-2»:

Мы очень много сил отдали в полуфинале, как эмоциональных, так и физических. Я думаю, что в Могилеве легкой жизни не будет. Мы поборемся и сделаем все, чтобы выиграть минимум хотя бы один матч, но будем стараться и два. Это плей-офф, здесь все возможно.

Первую финальную встречу «Юниор» выиграл со счетом 6:2. На шайбы Былины и Тровеных, привлекавшихся в этом сезоне в основу «Могилева», хозяева ответили дублем Ревенко, а также шайбами Лопачука, Индры, Пичухи и Королика. Уже из этого перечисления видно, что именно МХЛовцы внесли решающий вклад в победу. Причем сделали это легко и непринужденно, в почти прогулочном стиле.

Роман Касков, ХК «Юниор»:

Не то, что несерьезно, просто у нас еще игры. Ребята устают, не все восстанавливаются. Все должны серьезно к этому подходить.

Экономия сил дала о себе знать и в повторной встрече. До восьмой минуты шла равная игра, а потом две МХЛовские тройки «Юниора» ускорились и всего за минуту решили исход поединка, забросив три шайбы подряд. Королик, Пичуха и Касков нашли зияющие бреши в могилевской обороне.

Вспыхнув на мгновение, игра потухла надолго. Лишь в третьем периоде, когда Жагула одну шайбу отквитал, «Юниор» вновь показал гостям, кто на льду хозяин: спустя минуту Королик оформил дубль. Ну а точный бросок Тровеных установил окончательный счет – 4:2 в пользу минчан, 2:0 в серии, с чем команды и отправились в Могилев.

Роман Касков, ХК «Юниор»:

Начали хорошо, были сконцентрированы, потом забили, расслабились немного, да и игра не пошла, вратаря еще поменяли. Будем все делать, чтобы в третьем матче выиграть.

16 марта в этом финале все завершилось. «Юниор» в третий раз в истории выиграл золото Высшей лиги. Большего добились лишь гомельские хоккеисты: у них в зачете четыре комплекта золотых медалей, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Нынче же подопечные Игоря Стефановича ограничились серебром, оставив с бронзой триумфаторов регулярного первенства – хоккеистов жлобинского «Металлурга-2».