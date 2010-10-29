ХК «Сокол» (Киев): Все спонсоры от нас отвернулись

Безвременная кончина «Будевельника», о которой мы рассказывали достаточно подробно, не прошла бесследно. «Сокол» комплектовался хаотично, а спонсоры, заинтересованные в развитии команды на просторах КХЛ, теперь от нее отвернулись.

В итоге – задержки в выплате зарплат на полтора месяца, уход одного из лидеров Константина Косачука в челябинский «Трактор» и туманные перспективы впереди.

Александр Сеуканд, главный тренер ХК «Сокол»:

Ребята в преддверии этого выезда собрали пресс-конференцию с вашими коллегами. Мы все знаем, что у «Сокола» сейчас катастрофическое финансовое положение. И это еще раз услышала общественность из уст капитана и игроков. Пока результата нет никакого. А государственные структуры заявили, что это частный клуб.

Положение в «Соколе» аукнется и в сборной Украине. Есть информация, что сборники, играющие в клубе, ноябрьский выезд в Польшу собираются проигнорировать.

Олег Шафаренко, ХК «Сокол»:

Это все еще остается под вопросом. «Сокол» и сборная – это, в принципе, одно и то же. Нельзя бросать команду. И если не хочет тот человек, который содержит команду, платить ей, то пускай отдает «Сокол» другому. Я знаю людей, которые с удовольствием возьмут команду. И будет все благополучно.

Но вернемся к игре, которую, к слову, «Сокол» провел достойно, несмотря на невеселое настроение игроков. Гости провалили лишь первый период, но «Юность», напрочь подавившая инициативу украинцев, до ума довела лишь один из доброго десятка моментов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Боровков, ХК «Юность»:

Тяжелый матч выдался. Да и все матчи с «Соколом» проходят в упорной борьбе. В Киеве только по буллитам выиграли. А здесь до конца не был ясен исход встречи.

Олег Шафаренко, ХК «Юность»:

Очень повлияли игры, в которых мы встречались раньше. Там были скорости поменьше. А здесь нужно было быстрее кататься, быстрее передавать шайбу, быстрее бросать. Сегодня мы это не делали.

32 броска по воротам Константина Семчука, 14 удалений в составе «Сокола» и всего две заброшенные шайбы. Эта статистика должна была насторожить тренерский штаб «Юности».

Обе шайбы к абсолютно логичным не отнесешь. Первая влетела в ворота Семчука на 12 минуте стартового периода. Впрочем, ей предшествовал стремительный рейд оправившегося от травмы Константина Захарова. Денис Исаенко остановил его ценой нарушения, последовало большинство, и вратарь «Сокола» зевнул не слишком сложный бросок Рядинского от синей линии – 1:0.

Второй шайбы пришлось подождать. Только в третьем периоде «Юность» сняла вопросы о победителе. И вновь почти случайно. Бросок Андрея Карева издали опасности не таил, но Александр Боровков очень вовремя среагировал на рикошет от борта – 2:0. Надо сказать, «Сокол» во второй половине встречи атаковал не менее опасно, чем хозяева, и в итоге догнал их по числу бросков по воротам. Но те находились под надежной защитой Максима Малютина, неожиданно прочно вытеснившего из основы Виталия Белинского, провалившего встречу в Гродно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Сеуканд, главный тренер ХК «Сокол»:

Ребята бились до конца. Но много сил потратили на оборону, потому что было много удалений. Игроки хотели сохранить результат, хотели не выйти из игры.

Жаль, если Открытый чемпионат Беларуси потеряет самобытную киевскую команду, особенно в год столетия украинского хоккея. Посмотрим, что будет дальше.