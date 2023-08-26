ХК «Шахтёр» обыграл «Юность» и стал первым финалистом Кубка Салея

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Шахтер» – первый финалист Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В полуфинальном матче солигорская дружина обыграла спортсменов минской «Юности» – 3:2.
Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Шахтер» – первый финалист Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В полуфинальном матче солигорская дружина обыграла спортсменов минской «Юности» – 3:2.
Матч получился напряженным и богатым на моменты. Шансы на победу были у обеих дружин, но сильнее оказались «кроты». Их соперник в решающей дуэли станет известен позже. Второй финалист определится по итогам встречи действующего обладателя трофея «Витебска» против «Бреста». Финал Кубка Салея пройдет 27 августа.