ХК «Шахтер» прервал серию из пяти поражений подряд в гостевом поединке с «Могилевом»

Знаменательным событием для «Шахтера» во вторник стала победа в Могилеве. Казалось, что удивительного в том, что один из лидеров обыграл аутсайдера. Однако горняки на выезде – совсем другая команда, нежели в своих стенах. До этого матча подопечные Андрея Гусова проиграли пять поединков кряду. Тем вторничная виктория ценнее.

Сама встреча позитивных впечатлений не подарила. Зрелищность страдала, хоккей был скучным.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Обильное количество ошибок как с одной стороны, так и с другой. Матч получился обоюдоошибочным. Мы соперника наказали за ошибки, а он нас не смог.

Было много игры в неравных составах.

Не сказал бы, что хоккей выдался каким-то зрелищным. Но сейчас такого и быть не может, потому что у всех проблемы с составами.

У горняков по-прежнему глобальные проблемы с составов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но в могилевском матче их сглаживало присутствие четверки, вызванных на Универсиаду. Сразу после поединка Развадовский, Демков и Шведов отправились в турецкий Измир, успев напоследок сыграть ключевую роль. Особенно это касается Павла Развадовского, которому удалось прервать 13-матчевое голевое молчание.

Другой заметный успех принадлежит Алексею Страхову. Ветеран проводил свой 500 матч в элитном белорусском дивизионе и даже забил.

«Могилев» на фоне гостей смотрелся достойно. И вплоть до середины второго периода сохранял паритет – 2:2. Голами у хозяев отметились Александр Борозенко и Андрей Рамаданск.

Ключевой эпизод, пожалуй, вышел спорным. Судейская бригада Горяева–Сидоренко не заметила нарушение в адрес Царигородцева со стороны Еронова, а в ответной атаке «Шахтер» забил. Отличился Дмитрий Шульга. Почти сразу Илья Камбович реализовал большинство, что практически решило исход встречи.

В заключительной трети «Могилев» имел шансы отыграться, но в то время, как, например, Рязанцев растранжирил свои моменты, Владимир Михайлов был точен – 5:2.

Сергей Усанов, главный тренер ХК «Могилев»:

Стала откровением в худшую сторону игра некоторых хоккеистов, которые куда-то стремятся. В КХЛ, например. Так играть нельзя.

В тот же день «Металлург» камня на камне не оставил от обороны «Шинника». По две шайбы забросили Андрей Макров и Дмитрий Калачев.

27 января состоялись еще две встречи. «Могилев» довольно неожиданно и к тому же крупно обыграл «Сокол». Две шайбы в ворота киевлян отправил Владимир Малевич. «Химик» преуспел в домашнем поединке с лиепайским «Металургсом». Победной стала шайба Игоря Ковалени.

В турнирной таблице значимых изменений за неделю не произошло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отметить стоит только неудачи киевского «Сокола», которые позволили более спокойно чувствовать себя «Гомелю».