ХК «Шахтер» прервал серию из пяти поражений подряд в гостевом поединке с «Могилевом»

Сама встреча позитивных впечатлений не подарила. Зрелищность страдала, хоккей был скучным.
Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:
Обильное количество ошибок как с одной стороны, так и с другой. Матч получился обоюдоошибочным. Мы соперника наказали за ошибки, а он нас не смог.
Было много игры в неравных составах.
Не сказал бы, что хоккей выдался каким-то зрелищным. Но сейчас такого и быть не может, потому что у всех проблемы с составами.
У горняков по-прежнему глобальные проблемы с составов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но в могилевском матче их сглаживало присутствие четверки, вызванных на Универсиаду. Сразу после поединка Развадовский, Демков и Шведов отправились в турецкий Измир, успев напоследок сыграть ключевую роль. Особенно это касается Павла Развадовского, которому удалось прервать 13-матчевое голевое молчание.
Другой заметный успех принадлежит Алексею Страхову. Ветеран проводил свой 500 матч в элитном белорусском дивизионе и даже забил.
«Могилев» на фоне гостей смотрелся достойно. И вплоть до середины второго периода сохранял паритет – 2:2. Голами у хозяев отметились Александр Борозенко и Андрей Рамаданск.
Ключевой эпизод, пожалуй, вышел спорным. Судейская бригада Горяева–Сидоренко не заметила нарушение в адрес Царигородцева со стороны Еронова, а в ответной атаке «Шахтер» забил. Отличился Дмитрий Шульга. Почти сразу Илья Камбович реализовал большинство, что практически решило исход встречи.
В заключительной трети «Могилев» имел шансы отыграться, но в то время, как, например, Рязанцев растранжирил свои моменты, Владимир Михайлов был точен – 5:2.
Сергей Усанов, главный тренер ХК «Могилев»:
Стала откровением в худшую сторону игра некоторых хоккеистов, которые куда-то стремятся. В КХЛ, например. Так играть нельзя.
В тот же день «Металлург» камня на камне не оставил от обороны «Шинника». По две шайбы забросили Андрей Макров и Дмитрий Калачев.
27 января состоялись еще две встречи. «Могилев» довольно неожиданно и к тому же крупно обыграл «Сокол». Две шайбы в ворота киевлян отправил Владимир Малевич. «Химик» преуспел в домашнем поединке с лиепайским «Металургсом». Победной стала шайба Игоря Ковалени.
В турнирной таблице значимых изменений за неделю не произошло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отметить стоит только неудачи киевского «Сокола», которые позволили более спокойно чувствовать себя «Гомелю».