ХК «Минские зубры»: Мы сделали выводы после последнего матча с «Юностью»

В нашей программе главный тренер «Зубров» Евгений Ковалев говорил о работе над ошибками. То, что она была проделана самым серьезным образом, мы увидели в следующем дерби с «Юностью».

Номинальные хозяева льда сыграли так же, как и две недели назад в гостях – в давлении. Теперь гораздо больше внимания «Зубры» уделили контратакам «Юности», которые в прошлый раз ножом резали их оборону. Полностью это оружие нейтрализовать не удалось, однако в итоге «Юность» не забила ни разу. В первой серии дерби «Зубров» подвели удаления, теперь же хоккеисты в бело-синей форме играли подчеркнуто аккуратно, всего четыре раза оказавшись на скамейке для штрафников. И то, два удаления были обоюдными. Наконец, «Зубрам» удалось удержать в узде свои эмоции и полностью выполнить установку тренера. Как итог – победа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Кирющенков, «ХК «Минские зубры»:

Мы разобрали много моментов. Нам тренеры подсказали. Посмотрели видео и сделали выводы. И вот результат. Хотелось, конечно, выиграть. И мы это сделали.

Денис Ковалев, ХК «Минские зубры»:

Задача команд была – отыграть от обороны, пропустить как можно меньше шайб. Играть на контратаках, до первой ошибки. «Юность» первая допустила ошибку, а мы этим воспользовались.

Матч был небогат на события: команды нанесли всего 42 броска по воротам друг друга, и лишь немногие из них были по-настоящему опасные. В таких условиях неимоверно возросла цена ошибки вратарей. Между тем, оба тренерских штаба пошли на эксперимент. На лавку сели основные вратари Андрей Петухов и Александр Бородуля. На лед вышли: у «Зубров» – резервист Денис Ковалев, у «Юности» – не имеющий в последнее время игровой практики Виталий Белинский.

Игорь Кривошлык, старший тренер ХК «Юность»:

Он не имеет игровой практики на протяжении последней недели. Поэтому мы приняли решение дать ему время в матче. И он сыграл на хорошем уровне.

Андрей Ковалев, главный тренер ХК «Минские зубры»:

Мы тоже дали возможность отдохнуть вратарю, потому что Петухов играет у нас большее время. А Ковалев работает. Поэтому дали ему шанс.

Надо сказать, эксперимент удался в обоих случаях. Белинский стал серьезным препятствием для нападающих «Зубров» и в пропущенной шайбе он нисколько не виноват. А Ковалев и вовсе превратился в героя встречи, выручая команду в самых проблемных ситуациях.

Денис Ковалев, ХК «Минские зубры»:

Самый тяжелый момент – начало игры. Давно не играл, и мне хотелось воспользоваться шансом, который мне предоставили тренеры. Вроде, воспользовался.

Решающий эпизод случился на 42 минуте, когда стало ясно, что все решит единственная ошибка. Ее допустили игроки «Юности». Не сумевшие вытиснить соперников с пятака и позволившие Виталию Кирющенкову сыграть на добивании – 1:0.

Виталий Кирющинков, ХК «Минские зубры»:

Спасибо, конечно, партнерам. Довели шайбу до ворот. И, конечно, везение тоже присутствовало.

После матча было много разговоров о том, что шайба влетела в уже сдвинутые ворота. Но арбитр встречи Александр Сергеев из подмосковного Жуковского смотреть видеоповтор отказался. На нашей записи препарировать эпизод подробно не получается, так что поверим судье. В любом случае, «Юность» обязана была забивать, если, конечно, подопечные Игоря Кривошлыка рассчитывали на победу. В одном моменте «Зубров» выручила перекладина, в другом, после великолепного рейда шведа Сидна Бергиуса сплоховал Станислав Лопочун. Было еще несколько потенциально голевых эпизодов, но третий матч дерби так и завершился – 1:0 в пользу «Зубров».

Игорь Кривошлык, старший тренер ХК «Юность»:

Равная игра. У меня нет претензий к своим хоккеистам. Так получилось, что одна шайба решила исход всего матча.

«Юность», однако, известна своей способностью восстанавливаться после любого поражения и отвечать ударом на удар. В ответной встрече подопечные Игоря Кривошлыка выиграли со счетом 2:1 (в овертайме). Валерий Боярских открыл счет, а Александр Семочкин ответил дублем.

Таким образом, второе и последнее в нынешнем сезоне минское дерби завершилось вничью. У «Юности» с земляками отличный баланс личных встреч: три победы при одном поражении. Но в турнирной таблице «Зубры» идут на третьем месте, а вот «Юность» увязла на шестом месте и до зоны плей-офф целых шесть очков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».