ХК «Металлург» из Жлобина стал обладателем Кубка Беларуси-2011, взяв реванш у «Юности» за прошлогоднее поражение

Еще на подходах к арене возникло впечатление, что собирается на финал публика, скажем прямо, не вполне привычная к хоккейным зрелищам.

Считаем: добровольно-принудительный привод на матчи способен загубить самый искренний интерес. Лучше бы рекламой занялись, а то ведь ни роликов на телевидении, ни афиш, ни растяжек – голый административный ресурс.

Но это что касается поддержки «Юности». И как на контрасте – ситуация с болельщиками «Металлурга».

Иван Колос, директор ХК «Металлург» (Жлобин):

Тех, кто за нас более на трибуне А порядка двух тысяч. Потому что мы сами организованно дизель-поездом и 10 автобусами привезли порядка 1100-1200 человек. Очень многие добирались своим ходом.

Интересная деталь: программки на финал делали также в Жлобине, на собственном энтузиазме. На той половине арены, что занимали болельщики «Металлурга», энтузиазма вообще хватало с избытком.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность» (Минск):

Наверное, кто больше хотел, тот и получил.

Уже давно сложилось впечатление, что игроки «Юности» сражаются друг за друга, и больше в их победах почти никто не заинтересован, в то время как хоккеисты «Металлурга», «Немана», «Гомеля» играют за интересы своего региона – со всеми вытекающими...

В прошлом году было чувство, что «Металлург» проиграл финал Кубка еще до его начала. Но опыт – сын ошибок трудных. И на вторую попытку шла уже совсем другая команда: уверенная в себе и в своем потенциале.

Андрей Спиридонов, ХК «Металлург» (Жлобин):

С того года шли к этой победе. Были близки тогда. Сейчас много работали, много видео с участием «Юности» посмотрели. Очень много тренировались. Делали все, что нами говорили тренера. Вот результат.

Леонид Гришукевич, ХК «Металлург» (Жлобин):

Психологически тяжелая игра была, потому что в прошлом году проиграли «Юности». Но при такой поддержке сегодня нельзя было проигрывать.

Алексей Плотников, ХК «Металлург» (Жлобин):

Психологически более устойчивые стали, меньше начали бояться, стесняться. Команда стала действительно командой.

Может быть, именно поэтому «Металлург» и выстоял в игре, которую иначе как равной не назовешь. Более того, начиная со второго периода, «Юность» атаковала острее, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На одних только моментах Слыша, Курилина и Тимченко можно было построить победу. Не говоря о буллитном выходе Игоря Ревенко, после которого овертайма просто не должно было быть.

Мика Окса, ХК «Юность» (Минск):

Это была очень простая игра. Мы имели шанс забить, но не забили. А в овертайме все может случиться.

Максим Слыш, ХК «Юность» (Минск):

Полезного в поражениях ничего нет. Лучше все время выигрывать, учиться на победах, чем поражениях. Но, думаю, и на этом поражении мы извлечем какой-то урок. В сезоне, конечно, мы все равно будем бороться только за первое место.

Слова капитана «Юности» звучат, как обещание. Минская команда уже приучила, что, сделав шаг назад, потом обязательно делает два шага вперед. Но, чтобы это произошло, надо критически оценить итоги селекции.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность» (Минск):

К этому матчу ряд игроков подошел просто не готов. Это было видно по игре и в большинстве, и в меньшинстве. Ведущие игроки, на которых возлагалась надежда и ответственность за результат, не смогли себя в этом матче проявить.

Кого имел в виду тренер «Юности»? Вариантов хватает: это и Константин Захаров, и Владимир Денисов, и Сергей Заделенов. Примечательно, что последний был капитаном команды во всех матчах Кубка кроме финального, на который с нашивкой на груди команду выводил Максим Слыш. Кстати, после поражения «Юность» уже покинул словак Патрик Валчак.

Вспомним 2008-ой год. Тогда «Юность» также проиграла в финале «Керамину». А закончился тот сезон чемпионством «Юности», в то время как «Керамин» финишировал на четвертом месте. И как бы ни хотелось сейчас сказать, что победа «Металлурга» меняет расстановку сил в белорусском хоккее, на самом деле «сталеварам» нести бремя фаворита будет совсем нелегко.

Иван Дорнич, ХК «Металлург» (Жлобин):

Мы сделали только первый шаг. Хорошо, что победили, но впереди еще весь сезон.

Никита Осипов, ХК «Металлург» (Жлобин):

Мы и так в том году стали всем поперек горла, никто не ожидал от нас такой игры. А сейчас, когда мы стали обладателями Кубка, все будут на нас настраиваться еще сильнее.

Особая роль теперь будет принадлежать главному тренеру «Металлурга» Василию Спиридонову. Именно он, на наш взгляд, и стал настоящим героем финала. Не побоялся отправить на трибуны игроков основы, в том числе теоретически незаменимого Андрея Макрова, вчистую переиграл своего оппонента Михаила Захарова. В общем, выковал тренерскую победу.

В его белорусской карьере были разные моменты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Болельщики «Керамина» Спиридонова не любили, зато боготворили в «Витебске». Ему не дали доработать в «Динамо», зато после провала в первом жлобинском сезоне предоставили второй шанс. И он доказал – не зря. Впереди – чемпионат. Интересно, что по этому поводу думает Василий Петрович.

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Металлург» (Жлобин):

Я люблю конкретные цели и задачи. Я вижу, что из себя представляет Гомель, понимаю, что такое Гродно. Думаю, «Юность» показала еще далеко не все, на что способна. Команда будет еще до сезона укомплектовываться.

Считаю, что в каждом матче мы должны играть так, как сегодня. А Фортуна – это игра. Она может повернуться так, может повернуться по-другому. Сегодня повернулась к нам лицом, поэтому и благодарен.