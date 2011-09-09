ХК «Локомотив» (Ярославль). Помним, скорбим…

Открыть четвертый сезон Континентальной хоккейной лиги должны были прошлогодние финалисты Кубка Гагарина – уфимский «Салават Юлаев» и подмосковный «Атлант». Первый период поединка уже завершился, когда из Ярославля в Уфу пришли шокирующие новости.

Александр Медведев, президент Континентальной хоккейной лиги:

У нас сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с «Динамо-Минск» разбился самолет с командой, тренерами, администраторами команды «Локомотив». По данным, имеющимся сейчас, из 37 человек выжил только один.

Позже стали поступать печальные известия. Катастрофа произошла в 15.02 по минскому времени. Чартерный авиарейс Як-42 вылетал из ярославского аэропорта «Туношта» в Минск. Самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы, но не смог набрать высоту и столкнулся с антенной маяка.

На борту находилась ярославская команда «Локомотив»: 45 хоккеистов, тренеров и работников клуба.

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России:

Утрата сильная, потому что очень много хороших хоккеистов, которые играли в Ярославле. Они и кандидаты в сборную. Все звонят.

Будем делать все возможное, чтобы, во-первых, разобраться в причинах, во-вторых, поддержать семьи. И чтобы хоккей в Ярославле не умер.

Выжило в катастрофе двое: нападающий Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Они доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Альфия Сметанина, тетя Александра Галимова:

Надежда всегда есть. Состояние тяжелое.

К сожалению, относительно остальных, находившихся на борту рокового рейса, на чудо надеяться не приходилось: уже днем в ярославский морг стали поступать тела на опознание.

Трагедия объединила многие страны. Среди погибших – хоккеисты из Швеции, Чехии, Словакии, Германии, Латвии. А также трое белорусов: легендарный защитник нашей сборной Руслан Салей, молодой, перспективный нападающий Сергей Остапчук и тренер по физподготовке Николай Кривоносов.

Евгений Ворсин, председатель Ассоциации «Федерация хоккея Беларуси»:

Мы выразили соболезнования всем родным и близким, Российской федерации хоккея. Со всеми разделяем это горе, поскольку оно и нас касается напрямую.

Их ждали в Минске. В четверг здесь должен был быть сыгран матч «Динамо» и «Локомотива», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Как обычно, хоккей высокого уровня вызвал ажиотаж среди болельщиков: за сутки до игры было продано более 11 тысяч билетов, и в том, что «Минск-Арену» ждет аншлаг – никто не сомневался.

Алексей Торбин, и. о. генерального директора ХК «Динамо-Минск»:

Я позвонил главному тренеру и сообщил об этом.

Уже через несколько часов после первых сообщений о трагедии у «Минск-Арены» стали собираться болельщики. Они несли цветы, зажигали свечи.

В ночь со среды на четверг люди собирались не только в Минске и Ярославле.

Карлиса Скрастыньша вспоминали в Риге.

Павола Демитру – в Братиславе.

Йозефа Вашичека – в Праге.

Стефана Лива – в Стокгольме.

Трагедия внесла печальные коррективы в хоккейную жизнь. Континентальная лига перенесла стартовый тур первенства на 12 сентября. В Открытом чемпионате Беларуси был отменен матч минской «Юности» и гродненского «Немана», команд родных для Руслана Салея. Остальные поединки начались с минуты молчания.

Имена тех, кого мы потеряли, еще долго будут отзываться в сердцах поклонников хоккея болью.

От первого выхода национальной сборной Беларуси в элиту мирового хоккея в 98-ом году до бронзовых олимпийсикх медалей Солт-Лейк-Сити – все главные успехи отечественной ледовой дружины неразрывно связаны с именем Руслана Салея. Его рекорд вряд ли кем-нибудь будет перекрыт: Салей был капитаном сборной на трех Олимпиадах и шести чемпионатах мира.

Василий Панков, главный тренер ЖХК «Пантеры»:

Он бы еще и на чемпионате мира помог и, может, на следующее Олимпиаде. Но судьба распорядилась так.

Особые надежды возлагались в «Локомотиве» и на Сергея Остапчука. 21-летний нападающий из Новополоцка в системе ярославского клуба оказался давно, но в основной состав пробился только в прошлом сезоне. И сумел там закрепиться, несмотря на серьезную конкуренцию. Забросил Остапчук всего две шайбы, но в этом сезоне в Ярославле рассчитывали, что он будет прогрессировать и превратиться в одного из лидеров команды.

Ждали Руслана и Сергея в национальной сборной. Новый тренер белорусской дружины Кари Хейккиля наделся на их помощь и в этом году, и на чемпионате мира 2014 года в Минске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Трагедия поставила на этих планах крест.

Андрей Михалев:

Мы сейчас все в шоке: команда, руководство, наверное, весь Минск, Ярославль. Весь мира скорбит.

Владимир Денисов:

Подобрать какие-то слова сейчас на самом деле сложно. Думаю, все люди испытывают шок.

На «Минск-Арене» прошел вечер-реквием в память о погибшей команде. И еще раз с болью в сердце отозвалось: а ведь в этот вечер мы могли видеть их всех в добром здравии. Могли, но уже никогда не увидим...

Почтить память ледовых героев собралось немало болельщиков. Для многих это была еще и личная потеря.

Збынек Иргл:

Очень много друзей. Очень сложно говорить сейчас.

Все средства, собранные от продажи билетов, будут перечислены ярославскому «Локомотиву». 10 сентября в Ярославле пройдет панихида, а в Минске будут прощаться с Русланом Салеем.

История сохранила немало печальных примеров катастроф, подобных ярославской. Схожие трагедии случились с футболистами «Манчестер Юнайтед», «Торино», ташкентского «Пахтакора», сборной США по фигурному катанию.

Символично, что клубы-конкуренты тогда протянули руку помощи пострадавшим. Так было и с «манкунианцами», и с «Пахтакором», в возрождении которых приняли участие игроки из других команд.

Многие откликнулись и на нынешнюю трагедию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Локомотив» – один из сильнейших клубов в истории российского хоккея. Три раза железнодорожники становились чемпионами России, в их клубном музее также два комплекта серебряных и четыре комплекта бронзовых наград.

Десятки хоккеистов готовы встать под знамена «Локомотива» в нынешней тяжелой ситуации. Клуб, конечно, возродят, хоккей в Ярославль вернется, но это будет уже совсем другая команда...