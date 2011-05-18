ХК «Лида», Ледовый дворец – светлое будущее хоккея в Лиде

Уже первое впечатление – сплошной позитив. Аккуратный, современный, словом, европейский. Такой же, как город, в котором его построили. Это о Ледовом дворце. Его директор подтверждает: все так и есть.

Марьян Шот, директор Ледового дворца (г. Лида):

Проекты оригинальные.

Ледовый дворец предусматривает не только ледовую площадку, но еще и тренажерный зал, зал для фитнесса, для игры в настольный теннис.

Строящийся стадион на три тысячи зрителей видно прямо из окон.

Тут же – универсальная «Олимпия», где бассейн, игровой зал, зал для единоборств и многое другое.

Все это напоминает лучшие отечественные образцы. Подобные комплексы уже приходилось видеть в Гродно и Пинске.

Марьян Шот, директор Ледового дворца (г. Лида):

В зимнем и осеннем периодах посещаемость массового катания была 100-процентная. К нам приезжают любители хоккея из разных районов Беларуси. Все помещения у нас востребованы.

Спрос на услуги спорткомплекса действительно есть, что директор еще раз подчеркивает во время экскурсии по своим владениям.

Забота о здоровье горожан и о сопутствующей прибыли – моменты важные. Но главное, ради чего возводился Ледовый, – это, конечно, хоккей. Он тут уже есть: и школа работает, и любители играют. Однако августа, когда в Кубке Беларуси стартует пока еще безымянный ХК «Лида», ждут особо, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марьян Шот, директор Ледового дворца (г. Лида):

Это очень разумное решение наших «старших братьев» из Гродно.

Без сильной команды ажиотаж пройдет быстро. Мы это уже не раз видели, и в Лиде тоже это понимают. Поэтому и формируют команду с расчетом на выход в плей-офф.

Александр Крыскан, председатель ОО «ПХК Лида»:

Комплектование идет, тренера работают. Уклон идет на гродненских хоккеистов.

Хотя подробности держат пока в секрете, по словам Александра Анатольевича, состав сформирован на 75%. В нем нашлось место не только молодежи, но и хоккеистам с именем. В том числе, и легионерам. При том, что акцент на юных и местных стараются сохранить.

Четвертого июля подопечные Эдуарда Валиуллина начнут учебно-тренировочные сборы. Параллельно решаются организационные проблемы. Клуб обживает дворец, привыкая к своему новому дому.

Александр Крыскан, председатель ОО «ПХК Лида»:

Всегда нужно время, если с пустого листа начинаешь работать.

Отрицательных моментов практически нет.

Но будущее хоккея в Лиде – это не только профессиональный клуб. Уже сейчас надо думать о резерве. Благо, у новичков есть возможность учиться на чужих ошибках. Пока в местной школе три возраста и четыре тренера. Два из них хорошо известны нашим болельщикам: Денис Ламеко и Сергей Кислый.

Последний выступил первопроходцем после досрочного окончания игровой карьеры в «Шиннике», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Кислый, тренер по хоккею ДЮСШ № 4 (г. Лида):

Почему Лида? Вы знаете, когда в Гродно отыграл очень много времени, переходить на тренерскую работу, когда ты был игроком, не хотелось.

Но хотелось поменять обстановку. Когда играл, может, экстрима какого-то не хватало.

Теперь с экстримом все в порядке. Все проблемы нашего детско-юношеского хоккея в Лиде налицо.

Сергей Кислый, тренер по хоккею ДЮСШ № 4 (г. Лида):

Я думал, что будет полегче, но оказалось, что это далеко не так. Было много проблем: и заработная плата, и жилье. Зарплата у хоккеиста намного больше, чем у детского тренера.

Начинать новое дело всегда трудно. Как плюс Сергей отмечает отсутствие проблем со льдом, как минус – грядущие проблемы с раздевалкой.

Сергей Кислый, тренер по хоккею ДЮСШ № 4 (г. Лида):

В принципе, ребята сейчас работают в охотку. Единственное, они не видят, как работают другие. И нам приходиться все объяснять, разжевывать.

Несмотря на все трудности, чувствуется, что молодой тренер настроен серьезно и полон решимости стать открывателем первых хоккейных звезд Лиды. Главное, чтобы интерес к хоккею в городе не угас.

Сергей Кислый, тренер по хоккею ДЮСШ № 4 (г. Лида):

Вообще, после «Дожинок» был определенный хоккейный бум. Это было все в новинку, поэтому люди сюда и шли. Но потом все затихло. Одна из причин – дороговизна этого вида спорта. У родителей здесь доходы меньше, чем в Минске. А форма везде стоит одинаково.

Удачи Сергею и его воспитанникам. Удачи Валиуллину и его еще неизвестным подопечным. Любому начинанию в нашем хоккее невольно симпатизируешь, ведь каждая точка на хоккейной карте страны способна со временем стать восклицательным знаком.