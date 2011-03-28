ХК «Динамо-Шинник» – чемпион Высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею сезона-2010/2011

Проводить игры днем, постоянно переносить время их начала, не информировать об этом прессу – это все в Высшей лиге чемпионата Беларуси.

Минусов много – спорить нечего. Но стоит поговорить и о хорошем. А именно, о чемпионе. По справедливости в этом году им стали минчане из «Динамо-Шинника». Причем, вряд ли в начале сезона кто-то мог подумать, что именно этим игрокам будет вручаться кубок.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Команда молодая, новая. Человека три, наверное, играли в Высшей лиге раньше.

Сначала была задача выйти в плей-офф, потом задача ставилась серьезнее.

Проиграв в финальной серии первый матч, больше динамовцы не уступили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И не оставили «Юниору» никаких шансов на победу, перебравшись на Первомайскую. В воскресенье подопечные Владимира Заблоцкого были сильнее – 7:1.

Стоит сказать, что этот матч первоначально должен был проводиться вечером, но, как стало известно позже, его перенесли. Информация об этом поступила лишь в день игры. Кто виноват? Тут можно проводить целое расследование.

Четвертый, и последний, матч финальной серии прошел более напряженно, но результат от этого не изменился. Благодаря шайбе Стаса Паршукова и дублю Артема Котковца, «Динамо-Шинник» одержал победу со счетом 3:2 и стал чемпионом Высшей лиги.

Богдан Зозон, ХК «Динамо-Шинник»:

Когда проиграли, почувствовали, что надо работать. Хорошо потом сыграли, настроились.

Максим Парфеевец, ХК «Динамо-Шинник»:

Разговаривали с ребятами о том, что надо было выигрывать. Все силы отдали.

Нельзя пройти мимо интересного события. Сразу после игры у главного тренера победителя изменилась прическа.

Максим Парфеевец, ХК «Динамо-Шинник»:

Это еще давно было. Мы ехали из Витебска. И он сказал, что если мы выиграем чемпионат, то побреется налысо.

Богдан Зозон, ХК «Динамо-Шинник»:

Я принес машинку, и мы постригли его сразу после игры.

Итак, чемпионат Высшей лиги завершен. Можно сказать, что в нем было все: красивые матчи, сюрпризы, интриги, но не хватало только одного – элементарного внимания.

Максим Парфеевец, ХК «Динамо-Шинник»:

Если честно, то это уже привычно. Согласен, что это плохо, но я нормально отношусь к этому.

Богдан Зозон, ХК «Динамо-Шинник»:

На игры сезона ходило мало человек, но на последние игры приходило очень много. Бывает иногда обидно.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Проходит несколько туров, а в интернете ничего нет. Надо по телефону звонить и узнавать. Мы и для зрителей должны играть.

25 марта чемпионов награждали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По этому случаю собралась вся команда и руководство клуба, а также глава Федерации хоккея Евгений Ворсин. Звучало много громких слов, все выразили уверенность, что Высшая лига – это будущее нашего хоккея.

Евгений Ворсин, председатель ФХРБ:

Федерация хоккея просто обязана заниматься развитием нашего юношеского, юниорского, молодежного хоккея, потому что только отсюда можно черпать резерв для национальной команды.

Воспользовавшись шансом, мы решили дать возможность главе Федерации ответить на все те острые вопросы, которые мы ставили в прошлых наших программах. Однако сказать, что был получен конкретный ответ хоть на один из них, нельзя.

Евгений Ворсин, председатель ФХРБ:

Маловато внимания. И когда я сам прихожу на трибуны и вижу около 300-400 человек, и когда это, в основном, родители игроков, это навевает на мысль.

Конечно, мы постараемся чуть больше, чем сейчас, а, может, и значительно больше делать в плане популяризации соревнований команд Высшей лиги.

Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Мы же предпочитаем этому маленькие, но конкретные дела. Если у Высшей лиги когда-нибудь появится четкий календарь, матчи, наконец, будут проводиться в достойных условиях и по расписанию, перестанет вызывать нарекание судейство, кто-то позаботиться об информации и так далее, то тогда, в эти прекрасные времена, таланты на наших нивах начнут расти благодаря, а не вопреки.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Конечно, если говорить о перспективе для команды МХЛ, то здесь есть люди, которые будут вполне боевой единицей.