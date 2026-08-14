ХК «Динамо-Олимпик» вышел в финал Кубка Цыплакова

На ледовых аренах нашей страны близится к завершению розыгрыш Кубка Цыплакова – национального турнира по хоккею среди молодежных дружин. 14 августа определился первый финалист, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда «Динамо-Олимпик» дважды оказалась сильнее «Белстали» из Жлобина. После разгромной виктории в первом матче со счетом 5:1 в пятницу столичный клуб успех повторил, правда, уже в более плотной борьбе. На двоих соперники забросили 9 шайб, но численный перевес оказался на стороне минчан – 6:3. В составе победителей дубли оформили Артем Жуков, Евгений Бурак и Даниэль Павловский.

А вот сборная Беларуси до 18 лет восстановила паритет в серии с гродненским «Прогрессом». Основное время завершилось вничью – 3:3, овертайм также сильнейшего не выявил, а в серии буллитов точнее показались подопечные Ярослава Чуприса.