ХК «Динамо-Минск» завершил выступление в плей-офф КХЛ, снова проиграв в Ярославле «Локомотиву»

Новости Беларуси. Первый день весны стал последним днем выступлений минского «Динамо» в текущем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги. 1 марта в Ярославле «зубры» потерпели четвертое поражение в четвертьфинальной серии Запада и пропустили в следующий круг «Локомотив».

Счет открыли минчане: на экваторе первого периода был точен Роб Клинкхаммер. Но еще до перерыва хозяева отыгрались благодаря своему самому опытному игроку – Стэфану Кронваллу. Во второй двадцатиминутке Павел Коледов вывел ярославцев вперед, а в заключительной трети динамовцев добили Козун и Тальбо.

4:1 в матче и 4:1 в серии. Белорусские игроки «Динамо» уходят на покой до майского чемпионата мира, а легионеры уже могут планировать отпуск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».