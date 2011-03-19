ХК «Динамо» (Минск): Задача на следующий сезон – не ниже 6 места в регулярном первенстве и выход в полуфинал конференции в плей-офф

Бодрое начало пресс-конференции задал Юрий Бородич. Положительно оценив итоги сезона, он сразу наметил планы на будущее.

Юрий Бородич, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:

Перед клубом главой государства поставлены новые задачи. Мы практически уже находимся в состоянии подготовки к новому сезону.

Каковы эти планы – конкретно не прозвучало. Впрочем, потом планка была приблизительно намечена: не ниже шестого места в регулярном первенстве и выход в полуфинал конференции в плей-офф.

Тут самое время задать кадровый вопрос, определенного ответа на который пока нет. Периодически применительно к динамовской селекции звучат разные имена. Вратаря «Сибири» Стефана Лива, в том числе, но все это на уровне слухов и обсуждений.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Костяк будет зависеть от денег. Игроки хорошо в конце сыграли, потом прилетают и захотят больше денег.

С агентами «Динамо» уже успело поссориться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И это вполне может помешать сохранить костяк состава, что собираются сделать в минской команде.

Алексей Торбин, и.о. генерального директора ХК «Динамо» (Минск):

Давайте вспомним прошлый сезон, как все это начиналось. Были информационные войны, один агент не был удовлетворен условиями контракта, начинал искать какие-то зацепки, критиковать нас. Это работа, поэтому не надо заострять внимание и драматизировать.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

Я не вижу какого-то особого конфликта. Просто идет борьба за сферы влияния, каждый агент борется за своего клиента.

Мы с Платтом вчера летели вместе в самолете, обсудили некоторые вопросы. Я ему прямо сказал, что за тот костяк, за тех игроков, которых мы видим в «Динамо», мы будем бороться.

Как бы то ни было, все точки над «и» расставил и успокоил горячие головы Юрий Бородич.

Юрий Бородич, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:

Будем делать это спокойно, внимательно изучать. Тех игроков, которых надо оставить, мы оставим.

Прокомментировал глава «Динамо» и слухи относительно появления второй минской команды в Континентальной Лиге, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Бородич, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:

Не думаю, что у «Динамо» сразу появятся какие-то сложности.

Как я к этому отношусь? Надо рассматривать эту позицию с точки зрения интересов белорусского хоккея. Если финансовые возможности позволяют, если это вписывается в концепцию развития белорусского хоккея, я только за. Повысится уровень конкуренции. Конечно же, со временем клуб, который будет играть в КХЛ, то ли это будет «Юность», то ли «Гомель», будет и нам внутри страны создавать дополнительную конкуренцию. Я считаю, что это нормальный процесс.