ХК «Динамо» (Минск) все больше становится похожим на себя образца прошлых лет – поражения следуют одно за одним

Домашний матч с динамовскими одноклубниками в Бобруйске обернулся поражением, которое тогда, в октябре, никого не удивило. Подопечные Олега Знарока шли по турнирной дистанции, чеканя шаг, во главе конференции.

С тех пор многое изменилось. Травмы что-то сломали в командном механизме москвичей и к поединку с подопечными Марека Сикоры они подошли, имея за плечами серию в 11 поражений. Отсюда мы черпали оптимизм, рассчитывая на 12 осечку хозяев. Однако вышло иначе.

Отметим, во-первых, усиление в лице Мирослава Шаттана, Яна Ялосвара, Дмитрия Пистунова и Артема Чернова, которые пришлись в Москве ко двору. Во-вторых, есть простая теория вероятности, согласно которой победа всегда реальнее, чем 12 поражение кряду.

Кроме того, при игре, показанной на малых «Лужниках», минчанам рассчитывать на победу было бы, по меньшей мере, наивно. Шайба Петера Сикоры уже на 18 секунде встречи стала бонусом, быстро, впрочем, гостями растраченным. Москвичи дважды реализовали большинство, а в промежутке Алексей Угаров отличился в равных составах. Эта шайба стала для белоруса 10, юбилейной в сезоне. Голевой успех соотечественника стал единственным утешением в поединке – 1:3.

«Витязь», так уж вышло, является неудобным для минчан соперником. В этом сезоне лишь первый матч у чеховцев подопечные Марека Сикоры выиграли уверенно, 4:1, а затем начались проблемы. Впрочем, в этом поединке динамовский наставник впервые за долгое время смог выставить оптимальный состав, в котором нашлось место и недавно опальному Константину Глазачеву и поправившим здоровье Максиму Спиридонову и Петру Подхрадски.

Первый период гостям удался, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Даниэль Корсо удачно сыграл на добивании после броска Джэффа Платта. И в дальнейшем удалось не пропустить, хотя временами у ворот Роберта Эша бывало жарко.

А вот второй период стал настоящей катастрофой. Три роковые ошибки в обороне привели к трем шайбам «Витязя». Анисин, Бердников и Тращинский всего за три минуты перевернули ход поединка с ног на голову. К подобным, зачастую необъяснимым провалам, мы уже успели привыкнуть. Равно как и к тому, что в критических ситуациях динамовцы умеют проявить волю. Давление на ворота Егорова немедленно возросло, и Андрей Михалев отквитал одну шайбу.

Далее случился эпизод, на который хотелось бы обратить внимание. В безобидном моменте арбитр Эдуард Ойдиш узрел нарушение в действиях Петера Сикоры, а когда чех слишком эмоционально отреагировал на решение судьи, удалил динамовца до конца игры. Как-то сразу вспомнилось, что Ойдиш – латыш, рижское «Динамо» – конкурент минскому, и так далее. Об этом скажет и Марек Сикора после матча.

Впрочем, не в судействе дело. Несмотря на шайбу Томаша Мойжиша, которая перевела встречу в овертайм, больше одного очка увезти от аутсайдера минчанам не удалось. Потеря Виктора Костюченка обернулась атакой на наши ворота, и Бобров удачно подключился на дальнюю штангу – 4:3.

Последний шанс завершить выезд на мажорной ноте представился минчанам в Риге, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако так сложилось, что в гостях у подопечных Юлиуса Шуплера динамовцам побеждать ранее еще не приходилось. Традиция не была нарушена и на этот раз, что поставило нашу команду на грань катастрофы. Как-то похоже на все, что происходило с «Динамо» в предыдущие годы. Почему у рижских одноклубников все получается в той же ситуации – загадка, на которую мы не раз безуспешно пытались найти ответ.

«Зубры» вновь сыграли не хуже соперников, но при этом потеряли три очка. Карсун, Суровый и Спрукс к началу третьего периода сняли почти все вопросы. Шайба Даниэля Фернхольма в большинстве не слишком подняла нам настроение. А в самом дебюте заключительной трети Янис Спрукс оформил дубль – 4:1.

И тут наше «Динамо» заиграло на полную катушку. Петер Сикора и Константин Глазачев даже наколили обстановку в эндшпиле до предела, но чудо вновь не свершилось – 3:4.

Посетив тренировку команды в Миске, признаков разложения и уныния мы, правда, не обнаружили. Некоторое напряжение просматривалось. Не более того.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Одно очко – это мало, поэтому не доволен. Но появилось большое желание выиграть. Такого большого желания не было весь сезон.

В прессе широко прошли негативные комментарии в адрес главкома «Динамо», мол, он дезориентирован, не понимает где искать выход из тупика. Не беремся судить об этом, но, определенно, что некоторые загадки «Динамо» не смог отгадать ни один тренер – от Хьюза до Андриевского.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Может, игроки чувствуют давление, знают, что надо выигрывать. Они очень волнуются. Играют так, как возможно.

Если проигрываем 4:1, забиваем один гол, то появляется надежда, все начинают по-другому играть.

Но в чем причина мне тяжело сказать.

Теперь все мысли наставника и игроков о матче с «ЦСКА», который состоится 30 января. Судя по недавней встрече армейцев со «Спартаком», подопечные Сергея Немчинова уязвимы, однако свысока к встрече с ними относиться не стоит.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Мы всегда смотрим нарезки. «ЦСКА» играет на скорости, игроки катаются. Но умные игроки, прежде всего, в атаке: Паршин, Малик, Козлов.

Эта игра для нас очень важна с точки зрения того, что если выиграем, то будем еще бороться за плей-офф. Надо сражаться за плей-офф до конца. И готовиться к каждому матчу.

После поединка с «ЦСКА» «Динамо» ждет продолжительная пауза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вплоть до 16 февраля, когда в Минск пожалует «Трактор», будем следить за выступлением сборной.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Перерыв специфичен в том, что многие игрок будут выступать за сборные: почти все игроки за Беларусь будут играть. Также уедут два шведа, два словака (Штумпел, Подхрадски), чех (Мойжиш). У нас останется где-то 6-7 игроков. Поэтому о подготовке в перерыве тяжело говорить. С другой стороны, я надеюсь, что все, о ком я говорил, будут в игровом ритме, у них будут хорошие матчи.