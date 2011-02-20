ХК «Динамо» (Минск) впервые в своей истории пробился в плей-офф КХЛ

Минчан ждал «Салават Юлаев». Соперник из элиты. К тому же, давление на минчан сейчас зашкаливает. Но как с ним бороться?

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Как я буду бороться? Я буду бороться с женой дома. А игроки будут стараться, будем их готовить, говорить с ними.

Это серьезная задача. С другой стороны – это спортивная жизнь. Все может случиться.

Последний шаг всегда очень тяжелый. У нас опытная команда, поэтому я надеюсь, что справимся с этим.

Победный состав не меняют, и Марек Сикора не стал отходить от золотого правила. И все равно против «Салавата Юлаева» пришлось очень ненепросто. Первые два периода минчанам больше приходилось терпеть и отбиваться. Плоды динамовцы пожали лишь в третьем периоде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Гости действовали несколько вальяжно, и, тем не менее, владели заметным преимуществом. Оно вылилось в шайбу Александра Панкова на 25 минуте. К счастью, хозяева быстро отыгрались. Помогло большинство и точный бросок Давида Петрашека.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Честно говоря, не ожидал того, что сегодня будет решен вопрос с плей-офф. Мы сыграли на своем лучшем уровне. Хотели играть вторым номером, от обороны в средней зоне, ждать момента. Мы знаем силу Уфы.

Андрей Мезин – это победный вратарь.

Андрей Мезин, ХК «Динамо» (Минск):

Сегодня у команды был бешенный настрой. Самое главное было не перегореть перед встречей. Тем более, прошлую игру выиграли и попали в зону плей-офф.

Я считаю, что команда подготовилась хорошо.

Первый период начали так же, как и с «Трактором». Где-то было волнение. А во втором периоде переломили игру. И по счету все складывалась так же – проигрывали 0:1, но команда была на ходу. 1:1 – после первого. И потом мы дождались своего шанса.

Сергей Демагин, ХК «Динамо» (Минск):

Мы ждали, что они будут играть первым номером. И хоть мы выступали дома, старались играть вторым номером. Они в сезоне много забивали.

Виктор Костюченок, ХК «Динамо» (Минск):

На предматчевой установке тренер обратил на это внимание. Сказал, чтобы лучше играли в их зоне. Это команда атакующая, которая любит играть в атаке. А в обороне они не очень любят. Поэтому мы старались действовать в их зоне.

А когда они заходили к нам в зону, было немного хлопотно, но мы знали что делать. Мы справились.

Третий период, как и в матче с «Трактором», стал бенефисом «Динамо». Сергей Зиновьев неаккуратно сыграл на своей синей линии, и минчане получили еще один шанс в большинстве, оставшись впятером против троих. Шанс этот использовал Йозеф Штумпел, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». «Салават Юлаев» еще пытался вернуться в игру, но Сергей Демагин снял все вопросы. Ждем плей-офф. Ждем «Локомотив».

Андрей Мезин, ХК «Динамо» (Минск):

Сезон еще не закончен.

Да, это, конечно, радостный момент. Но мы должны оставаться профессионалами.

Нужно с хорошим настроением выходить в плей-офф. Нужно показать достойную игру и победить команду из Магнитогорска. Тогда «Динамо» будет на ходу, с хорошим настроение. И тогда мы уже будем не подарок любому сопернику.

Сергей Демагин, ХК «Динамо» (Минск):

Я думаю, что плей-офф – это такие интересные игры. Там уже не обращаешь внимания на то, есть силы или нет. Будем выходить и биться. Со всеми можно играть. И мы это показали сегодня. Игроки – это не роботы.

Виктор Костюченок, ХК «Динамо» (Минск):

По играм сезона я хочу сказать, что очень хорошо играли. Ни одну игру так просто не проиграли. И чтобы в какой-то игре соперник доминировал – такого не было.

С Ярославлем мы очень хорошо играем. И покажем это в плей-офф еще раз.