ХК «Динамо-Минск» вновь проиграл дуэль вратарю «Торпедо» Виталию Ковалю

После того, как был проигран неплохой матч с «Атлантом», все мы надеялись на следующую встречу – с нижегородским «Торпедо». Ведь матч с «Атлантом» был действительно неплохим, в нем минчанам просто немного не повезло.

Однако одно обстоятельство мешало разгуляться нашему оптимизму на полную катушку. Воспоминания об унизительном сентябрьском поражении в Минске от «автозаводцев» со счетом 0:3. Оно из памяти еще не стерлось. И особенно запомнилось из того поединка, как блестяще играл в нем против бывших одноклубников Виталий Коваль.

Естественно, вспомнил об этом и Кари Ялонен, вновь доверивший место в рамке «Торпедо» белорусу. Коваль наставника вновь не подвел: 28 сэйвов – отличный показатель. Даже, можно сказать, 29 сэйвов, ведь единственная шайба фактически попала в его ворота не после броска. На ней въехал за линию Александр Горошанский. Так что можно с полным право засчитывать Ковалю заслуженный, хоть и скрытый, «сухарь».

Вратарь «Торпедо», по большому счету, стал самым важным фактором победы хозяев. Вспомним, как он уверенно переиграл в очных дуэлях Платта, Денисова, Михалева и других минчан.

Вторым фактором стала безобразная игра «Динамо» в обороне. Причем речь не только о защитниках. В целом, команда плохо двигалась, зачастую не успевая за реактивным нападением «Торпедо». И тут мы с радостью ждем ближайшую международную паузу – будет время отдохнуть и подтянуть функциональное состояние.

Пока на фоне усталости ошибок допускалось сверх всякой меры. Хозяева попадали в штангу, дважды обязан был забивать Галузин, а, кроме того, Потапов, Угаров, имевший роскошный момент, и так далее.

Вот к Андрею Мезину в данной ситуации глобальных претензий нет – он ведь выручил команду несколько раз. В частности, в том эпизоде, когда чудом не забил Угаров. В первой шайбе голкипер «Динамо» не повинен ни сном ни духом. Илья Крикунов, подставив клюшку, так изменил траекторию полета снаряда, что у Мезина шансов просто не было, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Можно попенять Андрею за второе взятие ворот, когда он открыл ближний угол Мартину Тернбергу, но голкипер в этом моменте, все же, был закрыт и самого броска не видел.

И третье взятие ворот в исполнении Алексея Угарова – это, конечно, к защите, которая не блокирует нападающего прямо перед воротами и позволяет добивать.

Однако эта шайба заставляет обратить внимание на еще одну тему – судейство. Незадолго до третьего взятия ворот Мезина судьи удалили Владимира Денисова в довольно безобидном эпизоде, который, что вообще удивительно, чуть позже не аукнулся защитнику 10-матчевой дисквалификацией. Это был не единственный спорный эпизод с участием арбитров Карабанова и Сафиулова. Они с легкостью пропустили явно травмоопасные фолы против того же Денисова и Платта, чем спровоцировали несколько драк. Если уж Чарльз Линглет полез в рукопашную, значит, действительно, судейство достало.