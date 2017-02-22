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ХК «Динамо-Минск» в первом матче плей-офф Западной конференции уступил в Ярославе «Локомотиву»

22 февраля 2017 17:34
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Новости Беларуси. В КХЛ стартовал раунд плей-офф. Накануне вечером состоялись первые поединки в четвертьфинальных сериях Западной конференции. Минское «Динамо гостило на «Арене-2000» в Ярославле, где пыталось справиться с местным «Локомотивом».

На протяжении двух периодов действия команд в защите были куда успешнее, чем в атаке. Стартовые нули исчезли с табло только в третьей 20-минутке. К сожалению для нас, счет открыли ярославцы, а именно Егор Коршков. Через четыре минуты Петри Контиола заставил хозяйскую публику еще раз вскочить со своих мест – на этот раз имел место гол в большинстве. Мэтт Эллисон отыграл одну шайбу на экваторе периода, но спасти матч «зубры» так и не смогли.

23 февраля здесь же, в Ярославле, динамовцев ожидает повторная дуэль с «Локомотивом». Стартовое вбрасывание намечено на 17:00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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