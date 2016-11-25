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ХК «Динамо-Минск» в очередном матче чемпионата КХЛ в Риге одолел своих одноклубников – 1:4

25 ноября 2016 06:08
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Новости Беларуси. Очередное свидание рижского и минского «Динамо» в чемпионате КХЛ завершилось в столице Латвии. Уже в дебюте игры «зубры» отправили хозяев в нокдаун: Матерухин и Павлович забили с разницей в 14 секунд, а ближе к перерыву отличился еще и Никита Комаров.

На экваторе второй трети отрыв минского «Динамо» увеличил Евгений Лисовец. В заключительном периоде рижане сумели отыграть одну шайбу, реализовав лишнего, но на большее их не хватило.

Из Латвии минское «Динамо» отправляется в Россию: послезавтра «бело-синих» ожидает встреча с нижегородским «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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