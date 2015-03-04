ХК «Динамо-Минск» в матче плей-офф КХЛ потерпел очередное поражение от «Йокерита» – 1:2

Новости Беларуси. На Минск-Арене завершился четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина между столичным «Динамо» и финским «Йокеритом».

Исход четвёртой дуэли между зубрами и джокерами, как и в понедельник, решился во втором периоде. Именно он вместил в себя все заброшенные шайбы.

Правда, на этот раз их вектор был направлен не только в динамовские ворота. Более того, белорусскому клубу удалось открыть счёт – Лукаш Крайчек реализовал хозяйское большинство спустя полторы минуты после дебютного перерыва.

«Минск-Арена» отреагировала на данное событие оглушительным рёвом, который, впрочем, всего через четыре минуты сменился вздохом разочарования. Это Аалтонен зажёг на табло вторую единицу.

Секундомер отсчитал ещё три минуты, и она превратилась в двойку – на этот раз отличился Хагман, который, по иронии судьбы, забил в большинстве после удаления Крайчека.

На этом голевая программа вечера завершилась. Все потуги «бело-синих» в заключительной двадцатиминутке оказались напрасными – поражение 1:2.

Теперь каждый следующий поединок серии может стать последним, ведь «Йокериту» достаточно добыть лишь одну победу.

Ближайшую попытку сделать это джокеры предпримут на родном льду в четверг, 5 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».