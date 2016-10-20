Прямой эфир

ХК «Динамо-Минск» в домашнем матче чемпионата КХЛ разгромно проиграл «Спартаку» – 1:5

20 октября 2016 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейные «зубры» вернулись в привычную среду обитания – на лед «Минск-Арены». 19 октября в гости к динамовцам пожаловал московский «Спартак».

На старте нового чемпионата КХЛ минчане потерпели от этой команды поражение – 2:4 – и жаждали взять реванш. Но одного желания оказалось недостаточно: «бело-красные» снова завоевали в сражении с «зубрами» три очка.

Белорусскую публику огорчили своими точными бросками Константин Глазачев, Анатолий Никонцев и Артем Воронин, причем первые двое оформили по дублю. А вот парни Крэйга Вудкрофта ответили на это только одним взятием ворот в самой концовке. Оно на счету Андрея Степанова – 1:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске начинает работу 45 Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов
19 октября 2016 19:55

В Минске начинает работу 45 Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов

Европейские эксперты высоко оценивают уровень развития спорта в Беларуси
19 октября 2016 13:07

Европейские эксперты высоко оценивают уровень развития спорта в Беларуси

Беларусь выступит с рядом спортивных инициатив на Генассамблее Европейских олимпийских комитетов
19 октября 2016 10:18

Беларусь выступит с рядом спортивных инициатив на Генассамблее Европейских олимпийских комитетов