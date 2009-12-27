ХК «Динамо» (Минск) проиграл первый матч Кубка Шпенглера

Старейший в мире международный хоккейный турнир проходит в эти дни в швейцарском Давосе.

Соревнования проводятся ежегодно в промежуток между Рождеством и Новым годом. По традиции в них задействован местный клуб, усиленный лучшими игроками чемпионата Швейцарии, и сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских клубах. Остальные команды приглашаются организаторами.

В первом матче минчане уступили хозяевам льда со счетом 2:3. В другом поединке дня чешская команда «Энергия» из Карловых Вар по буллитам проиграла канадцам – 6:7.

Сегодня подопечные Александра Андриевского встретятся с немецким «Мангеймом».