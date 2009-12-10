ХК «Динамо» (Минск) потерпело 18 поражение в регулярном чемпионате КХЛ

9 декабря на льду столичного Дворца спорта подопечные Александра Андриевского принимали «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Нижнекамскую команду возглавляет хорошо знакомый белорусским поклонникам хоккея Владимир Крикунов. Именно этот тренер привел национальную сборную Беларуси к наивысшему достижению в ее истории: в 2002 году под руководством Крикунова белорусы сенсационно пробились в полуфинал Олимпиады в Солт-Лейк Сити.

Нынче именитый наставник и его подопечные из «Нефтехимика» увезли из Минска победу, хотя сюжет матча получился довольно интригующим. После первого периода, казалось, у гостей проблем не предвидится: они уверенно вели в счете – 3:0. Однако уже во второй 20-минутке минчане сумели вернуть к жизни загрустившие было трибуны Дворца спорта. Мелешко и дважды Хювенен выровняли ситуацию на льду – ничья 3:3.

Заключительный период, однако, гораздо продуктивнее провели гости из Нижнекамска: динамовского кипера Коваля они огорчили дважды. Финальная сирена зафиксировала поражение минчан – 3:5.

В своем дивизионе Боброва Динамо сейчас на последнем шестом месте, имея в активе 40 очков.