ХК «Динамо-Минск» потерпел третье подряд поражения в рамках чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. В Риге 1 июля состоялся последний матч регулярного чемпионата КХЛ перед международной паузой. Местные динамовцы (безоговорочные аутсайдеры Западной конференции) принимали наших «зубров».

Минский коллектив забил первым – это сделал Александр Матерухин. Однако по итогам второго периода впереди были уже хозяева льда. На заключительном отрезке все могло закончиться для белорусской команды хэппи-эндом: шайбы Клинкхаммера и Сергея Костицына заставили фанатов «бело-синих» поверить в успех. Но рижане не опустили рук и умудрились мало того, что сравнять счет на излете матча, так еще и забить победный гол за секунду до сирены – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».