ХК «Динамо» (Минск) одержало победу над лидером чемпионата КХЛ

Минчане продолжает погоню за плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Хотя шансы команды Александра Андриевского принять участие в играх на выбывание перешли скорее в теоретическую плоскость, сдаваться бело-голубые все равно не собираются.

Так, накануне вечером динамовцы приятно удивили поклонников выездной победой над лидером чемпионата питерским «СКА» — 4:2. Бело-голубые открыли счет на 11-й минуте.

Андрей Михалев с острого угла расстрелял пустые ворота. В конце периода динамовцы удвоили преимущество. Диагональную передачу Сергея Варламова преобразовал в гол Денис Кочетков. Во второй двадцатиминутке армейцы провели две шайбы — обе при игре в большинстве. Ну а в третьем периоде свое веское слово сказал Джефф Платт, слухи об обмене которого в последнее время буквально взбудоражили белорусскую хоккейную общественность. Он дважды поразил ворота, установив окончательный счет 4:2 в пользу Динамо.