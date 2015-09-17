ХК «Динамо-Минск» одержал волевую победу в гостях над казанским «Ак Барсом» – 4:5

Новости России. Минское «Динамо» продолжает выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Очередная остановка – в Казани у «Ак Барса» – соперника чрезвычайно неудобного для «зубров». Последний раз «Динамо» обыгрывало «Ак Барс» в 2012 году.

В этом матче, казалось, печальная традиция получит продолжение. Трижды хозяева льда вели в счете. Впрочем, минчане их настигали. В третий раз это произошло в третьем периоде, когда счет стал 3:3. Вскоре гости впервые вышли вперед, реализовав большинство. А спустя всего 11 секунд после четвертой шайбы зубры забросили вновь – отличился один из героев матча Щехура.

Оправиться от такого удара «барсы» не смогли. Они лишь сократили отставание незадолго до сирены. 5:4 – волевая победа «Динамо». Две шайбы на счету Веске и Щехуры, еще раз отличился Усенко. Также отметим Гавруса, который набрал три результативных балла.

Следующую игру «Динамо» проведет 18 сентября в Ярославле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».