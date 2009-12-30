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ХК «Динамо» (Минск) одержал самую крупную в истории победу

30 декабря 2009 13:17
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В швейцарском Давосе проходит старейший хоккейный турнир – Кубок Шпенглера.

Накануне вечером столичное «Динамо» в третьем своем поединке одержало убедительную победу над чешским клубом «Карловы Вары» – 8:0. Исход противостояния был предрешен уже в стартовом периоде, в течение четырех минут которого подопечные Александра Андриевского четыре раза поразили ворота соперника.

Во второй 20-тиминутке столичные хоккеисты нанесли еще три результативных броска. Заключительный отрезок принес белорусам лишь одну шайбу. В составе нашей дружины по дублю оформили Мелешко и Хювенен.

Вчерашняя виктория стала самой крупной в истории для «Динамо».

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