ХК «Динамо-Минск», обыграв «Трактор» (4:0), добился второй подряд «сухой» победы в чемпионате КХЛ

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» добилось второй кряду сухой виктории в регулярном чемпионате КХЛ. Накануне на льду «Минск-Арены» «зубры» с ветерком проехались на челябинском «Тракторе» – 4:0.

Самым забивным в составе динамовцев стал Райан Веске, который отличился в дебютном и заключительном периодах. Между двумя шайбами Веске уместились также взятия ворот в исполнении Алексея Калюжного и Шарля Лингле.

10 сентября подопечные Любомира Поковича получат возможность продлить победную серию в домашней битве с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».