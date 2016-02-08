ХК «Динамо-Минск» обыграл дома по буллитам «Йокерит» и сохраняет шансы на плей-офф КХЛ

Новости Беларуси. Надежда на плей-офф еще жива. Хоккеисты минского «Динамо» накануне в нелегкой битве с финским «Йокеритом» проявили характер и сумели добиться виктории. Правда, все решилось лишь в серии послематчевых буллитов, а потому одно очко из трех минчане все же потеряли.

В основное время у «зубров» забивали Алексей Калюжный, Пол Щехура. А в серии послематчевых бросков самым заметным игроком быль вратарь «зубров» Джефф Гласс. Он не дал «Йокериту» себя пробить ни разу.

А вот уверенно исполненный Дмитрием Мелешко буллит принес победу «Динамо» (3:2).

Джефф Гласс, вратарь ХК «Динамо-Минск»:

Мы должны были побеждать и понимали это. Игра получилась тяжелой. Жаль, что не удалось выиграть в основное время. Но очень важно, что мы все равно отпраздновали победу.

Теперь, чтобы пробиться в плей-офф КХЛ, минчанам нельзя терять ни одного очка и надеяться, что все свои оставшиеся матчи проиграет братиславский «Слован», сообщили в программе «СТВ-Спорт».