ХК «Динамо» (Минск). Кто останется в команде на следующий сезон?

Продлил соглашение с минчанами Даниэль Корсо. Нападающий отлично вписался в состав по ходу прошлого сезона и, безусловно, заслужил новый контракт. Хотя переговоры и прошли непросто.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

Переговорный процесс является сложным делом.

Даниэль провел хорошую игру после того, как пришел к нам. Доказал, что является хорошим хоккеистом. Естественно, его запросы были, скажем так, довольно-таки высокие. Но, в конце концов, мы смогли найти компромисс, и нам удалось подписать его на два года.

Корсо без Платта представить сложно. Их связка стала настоящим украшением команды во второй половине сезона. Но Джефф пока под новым соглашением подпись не поставил. Однако стороны уже близки к завершению переговорного процесса.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

Мне тяжело сказать, насколько сам Платт будет доволен условиями контракта. Но на сегодняшний день регламент таков, что мы будем давать ему максимально положенные предложения.

Впрочем, не одними легионерами живо «Динамо». Доморощенные игроки также доказали, что могут быть лидерами в своем клубе.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

Первоочередная цель – оставит в минском «Динамо» Андрея Мезина. И этот вопрос мы решили. Достигнута договоренность с Андреем еще на два года.

Вслед за Мезиным поставили подписи под новыми контрактами Андрей Михалев и Дмитрий Мелешко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Матушкин признается, что эти игроки в привилегированной группе динамовской селекции.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

Было принято решение не ждать окончания чемпионата мира, как это обычно бывает, а идти путем создания костяка команды. Мы видим их как костяк нашей команды. Подписали их в первую очередь.

Непонятная ситуация сложилась с первым звеном. Максим Спиридонов и Шуми Бабаев раздают громкие интервью, между тем, как во вторник мы получили на сей счет следующий комментарий.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

Это спекуляции в прессе, давление со стороны агента.

У некоторых игроков заканчиваются контракты, рассматриваются предложения или продолжать работу в этом клубе, или не продолжать. Поэтому по Спиридонову и Глазачеву еще никакого решения нет. Тем более, у нас с последним двустороннее соглашение. Поэтому здесь чистая спекуляция.

Последняя на данный момент трансферная новость «Динамо» – новый контракт предложен Джордану Хенри. Канадский защитник пока думает.