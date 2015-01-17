ХК «Динамо-Минск» 17 января проиграл «Витязю» (2:5) и прервал 5-матчевую победную серию

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» провели 17 января свой последний поединок перед пятиматчевой выездной серией. К «зубрам» приехал не так давно уже гостивший в Минске «Витязь».

Из пяти последних встреч «Динамо» выиграло все, а вот у гостей показатели практически полностью противоположные: пять матчей и четыре поражения.

Не удивительно, что «Витязь» приехал в Минск не в лучшем расположении духа и буквально сразу после стартового свистка кинулся в атаку. «Зубры», видимо, такого напора не ожидали, и как итог – первые 20 минут поединка провели невзрачно и пропустили дважды.

Во втором периоде минчанам усилиями Чичу сократить отставание удалось, но провальные пару минут в исполнении «зубров» в заключительной трети помогли гостям сделать счет 4:1.

После Чичу забил еще раз, но на исход поединка это не повлияло. Последнее слово осталось за «Витязем», который поразил уже пустые ворота минчан и сделал счет на табло 5:2.

Свои последующие пять матчей «Динамо» проведет на выезде. Первый состоится уже 20 января. Гостить минчане будут у «Слована», сообщили в программе «СТВ-Спорт».