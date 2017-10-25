ХК «Динамо» 25 октября сыграет с московским ЦСКА

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» сейчас находятся в столице России, где вечером 25 октября сыграют с одним из лидеров Западной конференции КХЛ – московским ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эта игра будет для «зубров» второй в рамках очередной выездной серии. 23 октября они всухую уступили «Витязю» (0:4) и полны решимости реабилитироваться за ту неудачу в битве с грандом.

Впрочем, армейцы сейчас тоже по-спортивному злые: две последние игры в регулярке они проиграли – «Локомотиву» и СКА.

Отметим, что на старте сезона в конце августа наше «Динамо» и московский клуб уже играли на «Минск-Арене». Гости тогда добились успеха, но сделали это лишь в овертайме – 2:1.