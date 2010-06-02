ХК «Авангард» (Омск) заключил двухлетний контракт с белорусским форвардом Алексеем Калюжным

Алексей уже выступал за клуб с 2005 по 2008 годы. Генеральный менеджер «ястребов» Анатолий Бардин по этому поводу отметил, что 30-летний белорус сейчас находится в наилучшем возрасте, когда опыт и мастерство сочетаются в оптимальной пропорции.Прошлый сезон Калюжный провел в составе московского «Динамо», за который сыграл 60 матчей, забив 12 шайб и отдав 17 голевых передач. Среди клубов, претендовавших на белоруса, называли и минское «Динамо».