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ХК «Авангард» (Омск) заключил двухлетний контракт с белорусским форвардом Алексеем Калюжным

02 июня 2010 13:48
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Алексей уже выступал за клуб с 2005 по 2008 годы. Генеральный менеджер «ястребов» Анатолий Бардин по этому поводу отметил, что 30-летний белорус сейчас находится в наилучшем возрасте, когда опыт и мастерство сочетаются в оптимальной пропорции.Прошлый сезон Калюжный провел в составе московского «Динамо», за который сыграл 60 матчей, забив 12 шайб и отдав 17 голевых передач. Среди клубов, претендовавших на белоруса, называли и минское «Динамо».

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