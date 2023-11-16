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«Химик» победил «Юность» в поединке чемпионата Беларуси по хоккею

16 ноября 2023 17:49
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В чемпионате Беларуси по хоккею 16 ноября оказался весьма насыщенным игровым днем. «Химик» дома в серии буллитов одолел «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Химик» победил «Юность» в поединке чемпионата Беларуси по хоккею-1

Матч получился ярким. Уже после первого периода хозяева лидировали со счетом 3:1. Однако минчанам в третьей двадцатиминутке удалось отыграться. Причем третью шайбу они забросили за минуту до окончания основного времени. Овертайм победителя не выявил и все решилось в серии буллитов. «Юность» не смогла реализовать ни одной своей попытки.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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