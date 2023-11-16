«Химик» победил «Юность» в поединке чемпионата Беларуси по хоккею

Матч получился ярким. Уже после первого периода хозяева лидировали со счетом 3:1. Однако минчанам в третьей двадцатиминутке удалось отыграться. Причем третью шайбу они забросили за минуту до окончания основного времени. Овертайм победителя не выявил и все решилось в серии буллитов. «Юность» не смогла реализовать ни одной своей попытки.