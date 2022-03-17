«Химик» обыграл «Юность» в ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. В Чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» принимала «Химик». Это был пятый матч между дружинами в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам предыдущих поединков в серии вели минчане со счетом – 3:1. Для выхода в следующий раунд им 17 марта необходима была победа. Не получилось. «Химики» разгромили одного из фаворитов со счетом – 4:1. Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке гости дважды огорчили хозяев. После заключительного перерыва новополочане увеличили отрыв. Через несколько минут хозяева сподобились на ответ. Последнюю шайбу «химики» забросили уже в пустые ворота.