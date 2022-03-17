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«Химик» обыграл «Юность» в ЧБ по хоккею

17 марта 2022 19:57
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Новости Беларуси. В Чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» принимала «Химик». Это был пятый матч между дружинами в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Химик» обыграл «Юность» в ЧБ по хоккею-1

По итогам предыдущих поединков в серии вели минчане со счетом – 3:1. Для выхода в следующий раунд им 17 марта необходима была победа. Не получилось. «Химики» разгромили одного из фаворитов со счетом – 4:1. Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке гости дважды огорчили хозяев. После заключительного перерыва новополочане увеличили отрыв. Через несколько минут хозяева сподобились на ответ. Последнюю шайбу «химики» забросили уже в пустые ворота.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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