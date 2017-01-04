Прямой эфир

ХІІІ Рождественский международный турнир любителей хоккея стартует в Минске 4 января

04 января 2017 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси 4 января стартует в Минске. Это уже тринадцатая встреча. Впервые в соревнованиях принимает команда Балканских государств. Она объединяет представителей сразу 8 стран.

Таким образом, нынешние состязания по числу стран участников станут самыми масштабными. Беларусь представит команда главы государства.

Матчи пройдут на большой и малой площадках «Чижовка-Арены». За главный приз будут сражаться любители хоккея Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Словакии и России. Откроют соревнования команды Германии и Финляндии.

Напомним, в пошлом году в финальной схватке финны уступили организаторам и хозяевам состязаний. 2:1 в пользу действующих победителей турнира. В этом году баталии обещают быть не менее зрелищными, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Кресимир Свигер, нападающий команды Балкан:
Надеюсь весело провести время и познакомиться с интересными людьми. Я наслышан об этом турнире от хоккеистов, которые уже приезжали сюда играть, поэтому решил приехать сам.

Мартин Миланов, руководитель Болгарской федерации хоккея на льду:
В таком интересном турнире встретим таких хороших людей. Беларусь – очень хорошая страна. Я был на чемпионате мира по хоккею в 2014 году. Мне очень понравилось. Думаю, все очень здорово будет. Сильные игроки у нас есть, конечно, не такие, как ваша, русская, финляндская команды. Попробуем.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Яркие номера и спецэффекты: церемония открытия Рождественского хоккейного турнира будет зрелищной
04 января 2017 06:21

Яркие номера и спецэффекты: церемония открытия Рождественского хоккейного турнира будет зрелищной

Рождественский хоккейный турнир: кого белорусские спортсмены считают фаворитами
03 января 2017 18:08

Рождественский хоккейный турнир: кого белорусские спортсмены считают фаворитами

Время спортивных традиций: Минск готовится принять XIII Международный рождественский турнир по хоккею
03 января 2017 16:52

Время спортивных традиций: Минск готовится принять XIII Международный рождественский турнир по хоккею