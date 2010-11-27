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Харьковчанам не удалось поговорить с талисманами Евро-2012, которые так не понравились полякам

27 ноября 2010 13:47
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26 и 27 ноября в Харькове проходит презентация талисманов грядущего чемпионата Европы по футболу 2012 года.

После официальной части в горисполкоме близнецы отправились путешествовать по городу, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «Вечерний Харьков». Горожане пытались заговорить с ними на улицах.

Маркиян Лубкивский, директор организационного комитета «Евро-2012 Украина»:
Поговорить с талисманами нельзя – ведь они куклы, а куклы не разговаривают. Зато они в совершенстве владеют языком жестов.

Также 26 ноября в местном Дворце спорта стартовал 17-й турнир по мини-футболу на призы Харьковского городского совета среди школьников, на открытии которого близнецы-талисманы сыграли в футбол с вице-мэром города Виктором Христоевым.

Польским интернет-пользователям не нравятся талисманы Евро-2012

# Евро-2012 - Чемпионат Европы по футболу

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