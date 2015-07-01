Гус Хиддинк покинул пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу

Новости Нидерландов. Голландский футбольный специалист Гус Хиддинк покидает сборную родной страны.

У руля «оранжевых» он встал менее года назад, в преддверии старта в отборочном цикле к ЕВРО-2016. Однако результаты бронзовых призёров чемпионата мира в новой квалификации не радовали. Дружина Нидерландов проиграла два поединка своим прямым конкурентам из Чехии и Исландии и на данный момент находится за их спинами в турнирной таблице группы А. Правда, в последней игре под началом Хиддинка его подопечные разжились тремя очками в Риге, одолев Латвию 2:0. Но для руководителей голландской футбольной ассоциации это стало слабым утешением.

Ранее Хиддинк уже работал с национальной командой своей родины в середине 90-х. Тот опыт получился более продолжительным, чем нынешний — на тренерском мостике Гус провёл четыре года, сообщили в программе «СТВ-спорт».