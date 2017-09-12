Прямой эфир

Групповая стадия футбольной Лиги чемпионов откроется 12 сентября 8 матчами: что посмотреть

12 сентября 2017 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Самым любопытным обещает быть поединок в Барселоне, где Месси и компания примут финалистов прошлого сезона – туринский «Ювентус», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напоминаем, менее полугода назад эти клубы выясняли отношения в четвертьфинале прежнего розыгрыша, и тогда по сумме двух игр сильнее была «старая синьора».

Групповая стадия футбольной Лиги чемпионов откроется 12 сентября 8 матчами: что посмотреть-1

Из других встреч вечера выделим противостояние «Сэлтика» и набравшего феноменальную форму французского «ПСЖ», игры «Баварии» с «Андерлехтом», «Манчестер Юнайтед» с «Базелем», и «Челси» с дебютантами из Карабаха. Подопечные белорусского тренера Виктора Гончаренко, представляющие московский ЦСКА, сыграют на выезде с лиссабонской «Бенфикой».

Начало всех матчей традиционное – 21:45 по минскому времени.

# Футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
1:1 и 2:0 – итоги финальных матчей Высшей лиги
12 сентября 2017 10:45

1:1 и 2:0 – итоги финальных матчей Высшей лиги

Джек Скилле об игре «Динамо» с «Трактором»: Не думаю, что я раньше забрасывал за свой новый клуб в первой игре
12 сентября 2017 10:20

Джек Скилле об игре «Динамо» с «Трактором»: Не думаю, что я раньше забрасывал за свой новый клуб в первой игре

Вторая победа в сезоне: хоккеисты минского «Динамо» обыграли челябинский «Трактор»
11 сентября 2017 20:58

Вторая победа в сезоне: хоккеисты минского «Динамо» обыграли челябинский «Трактор»