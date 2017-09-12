Групповая стадия футбольной Лиги чемпионов откроется 12 сентября 8 матчами: что посмотреть

Новости мира. Самым любопытным обещает быть поединок в Барселоне, где Месси и компания примут финалистов прошлого сезона – туринский «Ювентус», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напоминаем, менее полугода назад эти клубы выясняли отношения в четвертьфинале прежнего розыгрыша, и тогда по сумме двух игр сильнее была «старая синьора».
Из других встреч вечера выделим противостояние «Сэлтика» и набравшего феноменальную форму французского «ПСЖ», игры «Баварии» с «Андерлехтом», «Манчестер Юнайтед» с «Базелем», и «Челси» с дебютантами из Карабаха. Подопечные белорусского тренера Виктора Гончаренко, представляющие московский ЦСКА, сыграют на выезде с лиссабонской «Бенфикой».
Начало всех матчей традиционное – 21:45 по минскому времени.