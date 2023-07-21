Гродненский «Неман» прошёл во второй раунд квалификации ЛК

Гродненский «Неман» вышел во второй раунд квалификации Лиги конференций. В ответном матче против «Вадуца» из Лихтенштейна подопечные Игоря Ковалевича сыграли вничью – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 16-й минуте Павел Савицкий ударом с пенальти вывел белорусскую команду вперед, но в концовке встречи соперник сумел сравнять счет. Поскольку в первом матче «неманцы» одержали победу – 2:1, то дружина из Гродно идет дальше. И в следующем раунде сразится с «Бальцаном» из Мальты. Первый поединок пройдет в гостях 27 июля.