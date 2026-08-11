Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию

В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Наши пловцы сражаются за право попасть на пьедестал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Григорий Пекарский блестяще выступает на этом континентальном форуме. В финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем он завоевал бронзовую награду.

Эта медаль стала для нашего пловца первой в карьере на чемпионате Европы. Время призера – 22,68 секунды. Золото у россиянина Егора Корнева. Помимо медали, Григорий Пекарский установил еще одно достижение – он во второй раз обновил национальный рекорд страны, на этот раз улучшив его на 7 сотых.

Григорий Пекарский, бронзовый призер чемпионата Европы:

Пока еще нет слов. Я еще во все это даже и не верю. Просто делал все то же самое, что и утром, что и в полуфинале. Была цель сделать все то же самое. Главное было – не перегреть и сделать все четко. Поэтому у меня все вышло. Я очень доволен.

Анастасия Шкурдай на дистанции 200 метров на спине замкнула восьмерку сильнейших. Время белоруски – 2 минуты 13,3 секунды. Своему полуфинальному результату она уступила почти 2,5 секунды.