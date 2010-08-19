Прямой эфир

Гребля на байдарках и каноэ. Белорусы уверенно стартовали на чемпионате мира в Познани

19 августа 2010 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В утренней программе первого соревновательного дня состоялись предварительные заезды на дистанции 1000 метров.

Женская байдарка-двойка Софья Михейчик и Ирина Помелова в своем заезде финишировали шестыми и продолжат борьбу в полуфинале. Идентичный результат у дуэта байдарочников Сергей Финдюкевич – Виталий Белько. Байдарочник Олег Юреня на финише был вторым и также получил право выступить в 1\2.

Олимпийские чемпионы браться Богдановичи уверенно выиграли свой предварительный заезд и напрямую отобрались в финал «А». Не подвели своих поклонников и герои пекинской Олимпиады байдарочники Петрушенко, Абалмасов, Литвинчук и Махнев. Они также финишный створ пересекли первыми. Теперь их ожидает финал, где и пройдет основная борьба за медали мирового первенства.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.

Другие новости рубрики

Все новости
19 августа 2010 14:53

Футбол. Молдавский «Шериф» сохраняет шансы на выход в групповой турнир Лиги чемпионов

19 августа 2010 14:20

Белорус Коровкин завоевал золото на первых юношеских Олимпийских играх в Сингапуре

19 августа 2010 13:09

Легкая атлетика. Надежда Остапчук стала победительницей общего зачета Бриллиантовой лиги