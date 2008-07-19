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Гранды белорусского футбола – Геннадий Тумилович и Александр Хацкевич сегодня уходят из большого футбола

19 июля 2008 17:27
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Закончить карьеру известные футболисты решили после сегодняшнего товарищеского матча "Динамо" (Минск) — "Баер" (Ливеркузен). Перед началом трансляции зрителям показали 13-минутный фильм о спортивной карьере Тумиловича и Хацкевича. Правда, на поле спортсмены пробудут недолго. После нескольких минут игры их заменят игроками основного состава. А по окончании первого тайма у всех поклонников футболистов появится уникальный шанс забить гол Тумиловичу или отразить удар Хацкевича.

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