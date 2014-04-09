Готова ли белорусская национальная сборная по хоккею к Чемпионату мира в Минске?

Новости Беларуси. Дизайнеры вносят последние штрихи в оформление городских улиц Минска. Спортивную форму набирают и главные виновники ледового торжества — хоккеисты. К слову, 8 апреля белорусская национальная сборная провела открытую тренировку.

Ольга Власовец, корреспондент СТВ:

Подготовка нашей сборной к чемпионату мира по хоккею вступила в решающую фазу. На «Минск-арене» прошла очередная тренировка перед вылетом в Норвегию, где дружина Глена Хэнлона 9 апреля сыграет с хозяевами льда.

В преддверии чемпионата сборная активно оттачивает свое мастерство. И не только на «Минск-арене». После Норвегии они сыграют в Гродно со Швейцарцами, затем улетят в Данию. Но уже чувствуется, что команда усиленно работает над своей формой.

Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Нормальное состояние, рабочий процесс идет, отрабатываем тактические какие-то задания. Главное сейчас - подтянуть форму, некоторые ребята долго не катались, был небольшой перерыв. Силы немножко подтягиваются.

В 2014 году состав обновился. Тем не менее, лидеры все те же. Это братья Костицыны, Грабовский и Колюжный. Но в дружине главного тренера белорусской сборной Глена Хэнлона есть и новые лица. Однако 8 апреля сборная была не в полном составе.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Разница в составах будет большой. Наша команда для игры с норвежцами это только часть из тех игроков, кто поедет в Гродно. Костицыны, Грабовский, Колюжный присоединятся потом. Мы оставляем их для игр со Швейцарцами перед родными болельщиками. Мы хотим, чтобы в Гродно был наш лучший состав.

Тренировка, которая прошла 8 апреля, была непродолжительной. Хоккеистам почти сразу нужно было выезжать в аэропорт. Тем не менее, чувствовалось хорошее настроение игроков. Но они не скрывали и своего волнения перед чемпионатом.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Это большая ответственность, в первую очередь. В родных стенах, дома, перед своими болельщиками для меня и для каждого это очень волнительно по-хорошему. Такое мероприятие, ждем с нетерпением его, поэтому готовимся, работаем, тренируемся, чтобы показать лучшую игру.

Ровно месяц остается, чтобы собрать самых сильных игроков в одну команду. За это время они смогут притереться друг к другу и сплотиться. Именно командный дух поможет показать себя с лучшей стороны.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

В связи с предстоящим чемпионатом мира мы не чувствуем напряжения. Мы понимаем, что это наш шанс проявить себя и порадовать болельщиков.

Без сомнения белорусская сборная на Чемпионате мира по хоккею выложится на 100% и покажет все на что она способна. Как говорится, дома и родные стены помогают. А мы, в свою очередь, будем болеть и поддерживать наших хоккеистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.