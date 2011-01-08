Гости и участники Рождественского хоккейного турнира покинули Беларусь

Соревнования, которые называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд, запомнятся не только болельщикам, но и самим участникам.

Для одних это повод встретиться в Минске с друзьями-хоккеистами из разных стран, для других это время познакомились с туристическими достопримечательностями Беларуси. Сегодня утром из Национального аэропорта спортсмены улетали на родину и делились своими впечатлениями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рудольф Таманек, нападающий сборной команды Словакии:

«Минск-арена» очень запомнилась. У нас в Словакии таких нет. Это замечательное место, полностью подготовленное к Чемпионату мира по хоккею через три года. Мы благодарны организаторам и болельщикам за хорошую атмосферу здесь.

Хельмут Кессль, нападающий сборной команды Германии:

Удивило, что в игре было много физического контакта. Игроки в сильной форме. Она кстати, не предполагается на любительском турнире. Но финал был на самом деле достаточно хорош. И я отметил для себя много неплохих игроков, о которых можно сказать, что они профессионалы.